「今晚，我想來點龍舌蘭焦特餐。」妳的暗號是什麼？

「老公，我今天想吃龍舌蘭焦～」這個「暗號」是我姊妹告訴我的，龍舌就是指先生為她用嘴巴服務，蘭焦的話…就是台語肉棒的諧音啦！

有這麼一說，疫情在家帶來的不是離婚就是懷孕，看來對夫妻情侶來說，突然多了不少時間相處，比月老還更會牽紅線斬怨偶啊。

可是更多人反應啦，小孩也整天在家，學校補習班都去不了，體力去了大半之外，真的有性致也開不了口讓對方知道，就怕爽沒爽到，還得幫孩子上性教育課。

這時候暗號可重要了，早早提醒對方，讓彼此在忙碌的一天當中，還是有所期待。更不用擔心到了晚上會產生意見分歧的狀況，我個人就很在意主動被拒，實在會玻璃心碎滿地。

曾經看到一些社團上分享的「暗號」，在疫情前大家都是正常生活節奏，大部分的女性朋友多是直接撲上去，老夫老妻更有可能褲子直接脫掉，幫老公男友吹到硬再騎上去！

這是真的啊！有害羞的小綿羊，勢必就要有飢餓的大野狼，那誰說大野狼一定就是男人呢？

但就像前段所說的，現在這時間好像每天作息都一團亂，沒辦法像以前一樣說幾點洗澡睡覺，就真的事情順順利利。

那暗號要怎麼設定才不會太尷尬？或者一定要用語言來當作暗號嗎？有哪些行為或話語可以讓男人知道「今晚要吃雞」呢？

欸，「今晚要吃雞」好像也不錯，說完再給老公一個香吻，他絕對會知道這不是手機裡的雞，是他褲襠裡的小雞雞。或大雞雞，呵呵。

其實話語內容不是重點，關鍵在於妳說完那句話之後給的「態度」。

妳突然把鯊魚夾的頭髮放下來，穿上一件新買的家居服，對老公說句：「今晚早點上床睡。」再給他一個交往前期才有的女神微笑，他就算是再沒情調也會先在心裡小鹿亂撞一番。

晚上就換他在床上撞妳了。

在一起久了都知道，不管有沒有小孩或其他家人同住，要做愛其實很耗時間，如果沒有提前預約，多半體力都跟不上心力，所以只要表達出希望在什麼時間（例如今晚睡前或明天早晨），希望有共處的空檔，男人的雷達都很敏感，可能比小頭還要敏感，都能接到妳的期待。

不過我也聽過一些有趣的暗號，把晚餐換海鮮大餐、突然準備精油要幫老公按摩、直接將小孩支開丟給鄰居親友（在三級警戒之前），還有一個很刺激，直接訂好汽車旅館的住宿，當天下班就主動開車把先生載進去。

當然說這麼多，也不是說一定要有暗號先預告才能行房，只是越早讓對方知道這個計畫，男人通常就會一直想、一直想，那種知道可以愛愛，又還要等待的心情或許妳不懂，但大部分的男人都很喜歡。

這會讓本來感情就不錯的你們，更加分！最近稍微有點平淡的你們，或許會多一點在關係上的向心力，往更好的方向發展。

啊…如果對方不接招，或者直接拒絕妳，那也是一種月老斬怨偶的方式啦。

祝福你們在這段少了很多樂趣的防疫期間，在床上有更多的樂趣囉～！

Mrs.L 好攝戀人