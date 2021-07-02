▲你說男人在我身上都能找到自信，和我做愛就是最好的心理治療。（圖／Shutterstock）

別人的老公，我的炮友

她的故事一點都不稀奇，和我聽過很多失婚婦女的故事類似。她告訴我，離婚後經常失眠，萬萬想不到為什麼看起來忠厚老實的老公會自首說自己在外有對象，就拋家棄子了。

「我也長得不錯啊！穿了性感睡衣他碰也不碰我，我就搞不清楚我到底是做錯什麼？中年離婚讓我在親戚面前實在抬不起頭來。」她總是講到眼眶泛紅哽咽，然後再拖著沈重步伐去領這次回診的抗焦慮藥物。

每天聽著這些負能量，我也有自己的解壓方式。我喜歡讓你埋首在我胯間，吸舔著我的味道。感覺你濕潤滑動的靈活舌頭深入皺摺和縫口，陣陣的酥麻和快感蔓延到全身。

待我淫水氾濫的時候壓制著我的身體，向我體內挺進。你的雄偉、硬挺與持久，每次都令我嬌喘連連，高潮好幾次。你說男人在我身上都能找到自信，因為我的身體反應是如此強烈，和我做愛就是最好的心理治療。

我俯趴在凌亂不堪的床上，享受著大戰過後的汗水淋漓和虛脫感。

「你還失眠嗎？」我問。

你輕笑兩聲：「說也奇怪，離婚後我突然神清氣爽、睡得很好了！」

「原來婚姻讓你壓力這麼大啊？」我笑。

你嘆氣：「一天到晚被嫌東嫌西，妳說壓力能不大嗎？」

這是每個老婆的通病？總喜歡嫌棄家裡的男人，直到他向外尋求溫柔慰藉才後悔不已？

「到底嫌你什麼？」

「可多著呢！嫌賺得錢不夠花，嫌不夠體貼，嫌假日沒有陪她，嫌碗洗得不夠乾淨……」

「呵呵，我都沒嫌你。」

你挑了挑眉：「妳有什麼好嫌棄的？每次都高潮不斷……」

一如往常，我躺進你臂彎，在激情過後好好睡一覺。醒來之後，梳洗一下準備退房。我在化妝鏡前梳著頭髮，你倚在牆邊看著我。

「妳有幾位像我這樣的炮友？」

「兩三位而已，最近都跟你啊！時間搭得上，身體很愉悅，何必一直換對象？」

「是啊！我配合度很高的，捨我其誰。可惜我前妻就是不懂得欣賞，她不喜歡做愛，被拒絕很多次我就不找她了。不知道是不是心理影響生理，後來她發現我冷淡了想挽回，但穿什麼性感睡衣都沒用，連她脫光了我都硬不起來。」

基於職業道德我無法多說什麼，但我忍不住笑了。

「這種事我聽到耳朵都長繭了……。謝謝你介紹她來看診，她最近剛來過。」

「那妳沒告訴她，她老公性能力很強嗎？」

「哈，打死都不會說！」

到這裡找艾姬……

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