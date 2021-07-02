電影、吃飯、和打炮，多久沒來一場「正常」的約會？

防疫這段期間，確實很久不能來場「正常」的約會。不過今天想講的不是這個，而是平常大家心中正常的約會是什麼？當妳滑了交友軟體，第一次和對方見面，妳會吃飯、電影，或者上床嗎？

我有點驚訝自己把「第一次見面就上床」看得稀鬆平常，我應該覺得這種事情很「正常」嗎？我已經是個快三十歲的成年人，無疑可以來場大人的約會；和對方上床前，確認過長相和感覺，應該沒問題吧，我總是這樣說服自己。

第一次見面就做愛，我總是搞不清楚，是我想要，或只是順從對方的意思。

我喜歡做愛，說起來我是滿享受性愛的女生，我會幫男人口交，他們要幫我口交也可以，上面下面趴著也都沒問題。

女生的喜歡做愛，和男人的喜歡做愛，或許不完全是同一件事情。

和Ｋ的那場約會，我搭捷運到他家附近，原本或許有電影之類行程，可是後來簡化成直接到他家去。他的租屋處在巷子裡，窗戶緊鄰別棟的廚房，不適合開窗，也因此房裡聞上去有點霉味。

他打開冷氣，很快抽去房裡原本的空氣；他吻我，滿嘴的菸味，我要他去刷牙，他便到房外的浴室去。我們橫躺在雙人床上，整場性愛由強勢的他主導，他壓在我身上，我難以動彈，感覺到他拉開我的襯衫，扯開我的胸罩，嘴唇湊過去吸吮我的乳頭；我幾乎用一樣躺著的姿勢，感覺到他的肉棒插進來，下體有點疼痛，我忍不住呻吟，他一前一後抽送，手掌揉捏我的胸部。我也趴著，讓他進來，他抓住我的手腕，稱讚我濕潤的小穴。快要高潮前，他拔掉套子，要我為他口交，然後他射進我嘴裡，像是完成一次征服。

我只短暫躺了一下，他說他等下還想出門運動，我穿好衣服戴上口罩，覺得自己臉上都是他下體的味道，然後獨自搭上捷運回家。

和Ｃ約會那種，知道不用跟他上床的感覺是很罕見的。我不是不想要他，我甚至覺得他很可愛；他保持高度禮貌，要不要牽手也是我問的，他先牽了一下，然後放開。

他說，我們比較像朋友，起初我覺得這是一種拒絕，但並沒有傷感，如常和他吃飯，他帶我重訓，我們聽彼此說話。

後來我們越走越近，我享受和他慢步調的約會，牽手、聊天，然後再接吻……。

很難說一段感情正常的進度是什麼，我想每種約會都有它迷人的地方，最重要的是，理解自己掙扎和成長。

好想約會啊！

內衣的一角 – 黛西 Daidai