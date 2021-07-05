都會情慾故事輯(11)-偶然性起，卻幸運約到天菜

▲這時，敏珍開始看著每一個發訊息的男生照片，逐一挑選。（圖／Shutterstock）

敏珍自從跟前任分手之後，就變得有點不相信男生．儘管身邊的人苦口婆心地勸她，現在的她，倒垃圾不穿內衣沒人管，吃完東西不馬上收也不會有潔癖男友碎念，一邊吃洋芋片一邊追劇才是人生的意義啊！

好友小琪是那種喜歡在網路上發性感照，吸引一堆男生來意淫的女生，她說還真的有約到頂級天菜，這種事是絕對不會發生在敏珍身上的。

「我覺得妳可以試試看，反正不露臉，沒人知道妳是誰啦！」

「可是我沒拍過，角度該怎麼抓阿？」敏珍認真的發問，小琪一個眼神，她們兩人就開始演練起來。

小琪拿出手機秀出她追蹤的幾個性感網紅：「妳奶這麼大，不拍幾張照真的很可惜」接著就開始指導敏珍的肢體動作，拍完數十張之後，小琪立刻幫敏珍發到各種西斯版，叮嚀接下來該做什麼。

不一會敏珍的手機開始響起各種通知，小琪一看也露出得意的笑容，並預祝敏珍「開機成功」。

上傳的是一張身穿白襯衫，雙腿Ｍ字開，輕咬著紅唇的性感照，若隱若現的私密處正是男生最想探索的地方，原本還很猶豫要不要上傳這張，小琪說這種照片男生最愛放大來看，可是卻什麼也看不到會讓他們很心癢，後來果真收到很多求無碼的私訊，這時，敏珍開始看著每一個發訊息的男生照片，逐一挑選。

「沒上傳臉照的，妳可千萬別挑，避免挑到雷的，想閃也閃不掉喔」老司機小琪這麼說著。

「可是我聊得來的那個只有背影照」敏珍甚至還跟對方約好了……

那天晚上，對方貼心的幫敏珍叫了車，然後到他家去。

整路上敏珍一直思考萬一對方的臉不是自己的菜，她到底該如何脫身，到了對方家的那個社區之後，氣派的裝潢讓敏珍嘆為觀止，該不會是個有錢的肥宅？

懷著忐忑的心情告訴對方她到了，「我把鑰匙放管理室了，妳跟他說要拿12樓之1的鑰匙就可以上來了，我會在電梯口這等妳。」

到底要多神秘？？敏珍不禁思索著。

電梯門一打開，高大的運動型的男孩，面對我笑著：「敏珍？」

「敏珍是妳本名嗎？好可愛的名字。」

「應該只有我才會用本名在網路上吧，感覺很笨。」

「不會，我超喜歡。」

一說完，他關上門後立刻激情擁吻敏珍，能聞到他身上剛洗好澡的沐浴乳香味，敏珍也顧不了什麼，也馬上把男生的衣服脫光。

「我超喜歡主動的女生。」

接下來他把敏珍轉過身去，手伸進去內衣裡頭撫摸雙乳，太久沒做愛的敏珍全身都非常敏感，他撫過的肌膚，敏珍都癢得不得了，當然下面也超級濕，就算馬上要插進來也沒問題。

一路愛撫到床上，再主動的幫對方含了他那勃起的小傢伙，其實約炮就是這麼回事，不管身分背景，只管這時的氣氛合不合得來。

最後，傳教士體位讓敏珍可以看清楚對方即將射精的表情，對她來說，看見對方高潮的樣子，能讓她更獲得滿足；對方又幫她叫了車，回途的路上，敏珍不斷回味他最後在床上擁抱她的那個感覺。

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