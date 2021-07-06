房中事─窺，慾(完)

▲他閉著眼，鼻梢彷彿嗅到了一股清香的沐浴氣味，自遠而近慢慢飄來。（圖／Shutterstock）

他閉著眼，鼻梢彷彿嗅到了一股清香的沐浴氣味，自遠而近慢慢飄來。

那股氣味他很熟悉，讓他放鬆。

他癱坐在沙發上，在黑暗中憑藉著香氣的方向伸出手，伸長了手臂將人一攬，一具軟綿香甜的女性軀體貼上了他。

「忘了那個男人吧，他不會給妳任何承諾。」

他含糊地說著，昏昏沉沉的酒意讓他的頭越沉越重，他的耳邊似乎傳來了隱隱約約的啜泣聲，讓烈酒侵襲意識的他低聲說：「今晚哭過，就別再哭，不要為了人渣浪費自己的眼淚……」

他稍稍調整了姿勢，斜躺在沙發上，胸前的啜泣聲，卻始終斷斷續續沒有停過。

他輕拍著對方的背脊，「與其在一個男人的腳下被視為垃圾，不如在另一個男人的掌心變成寶貝……」

他不知道為何自己無法發脾氣，也許是威士忌的作用力太強，奪走了他的怒氣，也許是耳邊那脆弱的哭泣聲牽動了他的情緒，逼得他只能溫柔以對。

他只聽聞抽抽噎噎的啜泣，對方彷彿想遏止自己那停不了的落淚，不一會兒，耳邊又飄來清脆的玻璃碰撞聲。

那似乎是……他的酒杯與冰球的聲響……

他無法睜開眼，如巨石般沉重的意識壓得他七分醉三分醒，當他的理智正緩慢思索著還能用什麼詞語來安慰，他才微微張口，鼻尖就充斥了與他一同的濃烈酒氣。

「妳……」

下一秒，他中斷了思考，因為有張柔軟的嘴唇堵上了他。

他每一次的呼吸，都伴隨著專屬於他的沐浴香氣，混和著威士忌的味道，這種感覺再熟悉不過，那是他每晚入睡前的儀式，沐浴完，淺嘗幾口威士忌，好讓自己深深入睡……

「嗯……」

他沒有動作，只隨那張柔軟的嘴唇親吻自己，他感覺到對方輕輕嚙咬啄吻著他的上唇，一雙小手在他胸膛上來回游移，他沉沉吐氣，秉持最後一絲理智警告：「不要玩火……」

下一瞬，他再也無法言語，因為那具柔軟的女性肉體貼上了他，隔著衣衫他依舊能感受飽滿柔軟的胸脯如何緊緊牢貼著他，那是令男性瘋狂的誘惑。

他的手輕撫著她的背脊，微濕的長髮在他指間一綹綹飄竄而過，那個女人退去了他的衣物，小手套弄他的性器，而後跨坐在他身上……

他低沉悶哼一聲，被人撩起的性慾，在他進入濕潤的甬道時得到釋放，而他的耳邊，迴盪著女性細碎的呻吟……

他在深沉的酒意裡得到高潮，昏沉睡去。

再次睜開眼，已經是烈陽的光線從落地窗灑了進來。

他眨眨眼，頭還沉重著。

看看四周，沒有那個女人的蹤影。

而他的衣物……僅是有些凌亂，但並沒有一絲不掛。

是他的睡相差嗎？昨晚到底……有？還是沒有？

他無法確定昨夜那是春夢，還是真實。

他坐起了身子，拿起前方桌上的小紙條一看：

謝謝你收留我一晚，外套再讓我借一下。

那個女人已經離開，而他思索著，該如何應對與她下一次的碰面。

那將是他與她的故事的開始。

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