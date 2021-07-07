線上約愛｜文青咖啡師(下)

▲璦玟覺得自己找到了soulmate！下午那個笨拙靦腆的男孩，竟然跟自己想得一樣。（圖／Shutterstock）

璦玟的女生朋友不多，而且幾乎都不知道她會跟網友見面，更不知道她會跟網友們一夜情。她知道身邊的女性相對單純保守，雖然她的工作屬於「制服類」最容易接觸到的一群──金融業，同事裡面不乏有「工具箱」或專挑財力雄厚的，只是她這種不求斗內禮物的純粹肉體交流，不會被女同事們認同的。

「我大學時人緣不太好，交不到那種很酷很有品味的朋友，現在的同事年齡又都比我小，覺得我很無聊。」阿奇從冰箱拿了一罐可樂，一邊像自言自語地說著。

「妳剛剛說不要發生關係，其實我也鬆一口氣。我只是想交個朋友，不想談戀愛也沒關係。」

「但現在玩交友軟體，尤其是男生，好像就一定是想做愛？」

「老派的約會不好嗎？我也想好好認識一個人，也被她好好地認識。」

原本羞赧的阿奇，回到家脫下眼鏡後似乎變了個人，講話很順，肢體很放鬆，自然地坐到璦玟身旁。

璦玟覺得自己找到了soulmate！下午那個笨拙靦腆的男孩，竟然跟自己想得一樣。

她開心地抱住他，胸部就這樣實實地撞在阿奇的胸口，她的香氣也隨之撲上。阿奇也伸手環抱住她的腰，對一個男人來說不回抱是無禮的，更不用說他多久沒有抱過女人了。

當他們的身體分開，她才發現阿奇的臉頰再次刷紅發燙，胸口的起伏有些快速，眼睛緊緊盯著她。她知道這代表男人起了色心，她想試試看阿奇說的話。

璦玟故意繼續說著剛才的心情，表示自己也很期待能遇到單純的異性朋友，彼此聊著電影、時事，或是各自的專長，交一個不是工作上的新朋友。

說話的同時坐回到阿奇旁邊，卻故意將兩條腿放到阿奇的腿上，整個人斜躺在沙發上，用手機播放50年代的爵士樂。

阿奇實在忍不住，摸了摸璦玟的小腿，見她沒有閃躲，又往上摸了摸膝蓋，她則停了1秒的話，看向阿奇的手，再繼續說下去。阿奇跟其他男人一樣，繼續把手往上挪動，假裝在她大腿上隨意撫摸，但每一下都更往雙腿內側靠近。

她的心情也很複雜，剛才的擁抱也使她產生一絲慾望，而現在的撫摸更是煽動慾火。

每當他的手把裙襬往上拉更高，她的下體就跟著顫動，心跳也跟著加速。

就這麼摸呀摸，終於裙襬都蓋不住大腿一半，手指都在內側撥弄著，她的話都要說不下去，而他早就沒在聽。

「我可以，摸嗎？」阿奇還是不太敢看著她說話，膽量都拿去摸她了吧。

璦玟不太喜歡扭扭捏捏的，左腳就這麼直接跨放到茶几上，右腳則留在他的腿上，呈現一個門戶大開的樣子，這舉動倒把阿奇樂歪了，馬上抬起她的腿放在沙發上，蹲下來掰開她的內褲，舌頭直接貼上去一陣狂舔。

她的蜜穴成了他吃過最喜歡的甜品，吃冰淇淋一樣地舔拭，再貪婪地大力吸吮，吸得她頻頻嬌嗔，吸得他滿臉淫水。

誰知道當璦玟正渴望地要脫下阿奇的褲子，從褲襠翹出的老二，是她見過最迷你的一根，而尷尬的神情使兩個人都僵直在原地。

後來，就沒有後來了。兩人各自穿上衣服，她趁阿奇洗澡便匆匆離開了。

她覺得這太尷尬的場面，沉默或許比安慰來得不傷人。

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Mrs.L 好攝戀人