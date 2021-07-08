暈船之後，對炮友多久才能放手？

和炮友相處最美好的地方，是我們總不吝嗇表達多想跟對方做愛，說做就做；作為炮友，F是很棒的對象。

我們每天講半小時電話，跟彼此道過晚安，週末留一天給對方，如果不行一整天，那就是一頓晚餐。他很紳士，開車來接我，我們繞進燈火點點的台北市，停幾個漫長的紅燈；他把手放在我大腿上，我指引他摸進裙底，隔著內褲愛撫我的私處。我大膽把內褲脫下來，放在儀表板前面，他笑得很開心，隨著綠燈輕踩油門，他專心把手放回方向盤上，我稍微側著身體，觸碰他的胯下，隔著褲子，他真的很硬。

「妳再摸我，妳等下就完蛋喔。」下一個紅燈，他摸進我的雙腿間，手指伸進小穴，我忍不住叫出聲音，又更濕了下體，而我們的背景是繁忙的城市，路人車流和街道，想到這裡，我就很想把自己脫光，鑽進男人懷裡；前戲是他的貼心舉動，請我好好吃頓晚餐，聊我們的工作和煩心的、有趣的事，然後在車上調情，車子開進旅館。

發現自己暈船，是在我們維持這樣的關係兩個月後，連續三天沒有講電話。第三天沒能等到他打來，也沒等到他已讀訊息，我開始幻想他有別的對象；他花這麼多時間在我身上，還有空認識別的女生嗎？或許就是這樣，所以他不再回我訊息，眼看週末就要來臨，他也沒和我約時間。

我打開Tinder。

這是約炮的人該有的覺悟，或者是，每段關係該有的認知，所有事情都會結束，結束之後應該有所準備。我滑了幾個好看的人，跟他們交換LINE，重新自我介紹，分享自己過去的日常和興趣，然後，再次傳訊息給F：你週末會來接我嗎？

過了一週後，F終於打來，他說他在忙，今天也很累了。我丟直球，問他這週我們會見面嗎？他說再看看，然後說晚安，掛了電話。

那週我和另一個男人約會。他一樣有車，一樣請我吃飯，一切像是F的翻版。

他在房間裡把我抱上床，壓到我身上，我們接吻，感受到他的手揉捏我的胸部，再往下滑落，撫摸我濕潤的小穴。他打開我的雙腿，把臉埋進去，柔軟的舌頭觸碰濕潤的唇瓣，我不斷淫叫，扭著身體，他壓著我的大腿，要舔到我高潮。

射精之後他獨自去洗澡，我在床上滑手機，F仍然沒有讀我的訊息，我封鎖F，然後跟眼前這個男人在床上擁抱。

對炮友暈船就是這樣開始，也是這樣結束。

內衣的一角 – 黛西 Daidai