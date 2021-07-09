意淫還是最美？網美的真相

▲沒有發洩慾望的管道，他開始迷上了看網美和小模的直播。（圖／Shutterstock）

他是科技公司高階主管，三十五歲左右結過一次婚，婚後不到一年就因個性與價值觀不合而離婚分手，沒有小孩，也沒有再婚。因為工作很忙，沒時間好好經營感情，陸續談了幾場戀愛都不歡而散。沒戀愛也還好，日子過著過著就成了四十五歲的中年大叔，生理需求就交給酒店小姐和色情按摩倒也樂得輕鬆。

因為新冠病毒席捲全球，疫情嚴重時八大行業都停業了，當然還是有一些不怕死的小姐鋌而走險，但他也不是大頭管控不了小頭的那種尋芳客。沒有發洩慾望的管道，他開始迷上了看網美和小模的直播，撒錢贊助禮物示愛毫不手軟，為的就是直播主在螢幕上對著他一笑喊著他的名字說謝謝。

恬恬是個可愛甜美又親民的直播主，目測二十幾歲還很年輕，白皙的臉龐總是帶著笑意，笑開的時候露出一口潔白整齊的牙齒，彎彎的眼睛令人著迷，說話的語氣輕柔細軟，有點撒嬌的娃娃音，但唱歌的時候又中氣十足還能飆高音。他剛開始打賞都不多，只是投石問路看看哪一個直播主比較有回應。最後選定了恬恬之後，他就主力把錢砸在她身上。

每次看她直播，他會準備好一包衛生紙放在桌上。看她講話、聽她唱歌、對著鏡頭各種裝可愛和眉飛色舞的神情、聽她喊他的名字，他就開始意淫。她今天穿著白色細肩帶小可愛，包裹著她豐滿的酥胸。他想像著自己陽物放進她乳溝的模樣，在她胸口游移，然後再塞進她小巧濕潤的嘴巴。要她含著、吞吐著、喉頭發出她的娃娃音但說不出話來。

當他的陽具沾染了她的唾液閃閃發亮，他還要撐開她緊實的密穴，讓她高潮、癱軟、求饒！舒爽地射出一次之後，他用衛生紙拭淨穢物再按下一台「跑車」當禮物。

幾次大手筆的禮物送出後，總算讓恬恬注意到多金的金主，主動私下聯絡了他。兩人私下互動相談甚歡，進而相約了下一次的一對一視訊。他很識相地主動提出直接給予報酬，恬恬也在一番假意客氣之後欣然接受。視訊他不打算露臉，於是恬恬要求鏡頭對著他身體的皮膚或器官也可以，為的是確認當下的確是一對一沒有詭計。

一對一視訊的刺激度當然更上一層，特別是有一種被凝視的快感。他痛快地在女神的注視及嬌滴滴聲音助興之下噴發出他滿溢的慾望，照例用衛生紙稍作擦拭，準備再看看她的姣好面容來點最後的溫存。

只是這時他才發現，心目中的女神不知何時面貌完全不同了？！螢幕上恬恬皮膚蠟黃而粗糙，額頭和下巴上還有痘疤，小V臉也不見了，彎彎眼的眼角下垂無神，眼角細紋下方掛著兩個黑眼圈，嘴唇暗沈一點也不粉嫩，還有深深的法令紋。看起來至少三十好幾歲，根本不是平常螢幕前的甜美青春！

但她似乎完全沒發現她沒了鏡頭濾鏡，繼續對著他擠眉弄眼說著：「舒服嗎？我剛確認錢已經入帳了，謝謝你。請繼續支持我的直播，改天再約喔！揪咪！」

比出愛心手勢的手指上竟然還戴著一枚戒指，好像是婚戒。

到這裡找艾姬……

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