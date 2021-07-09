微解封的城市，在床上大解放的我們！

第57天，此時小島防疫警戒再延長兩週。我二十代的最後一個夏天，在房間裡聽蟬聲，看小貓悠哉走過屋簷，待業，一天研讀幾個小時的線上課程，跟情人自主分隔兩地，情緒低落的時候用視訊爭吵，他說將近兩個月了，要返北處理工作，週末處理這個，週間處理那個。

我說你什麼時候見我。每天都可以。他回答。

春季的我們愛情正在萌芽，走在街上，情人把手放在我腰間，接著緊緊摟住，往他身體靠攏。我貼在他肩上，聞到他身上溫暖的氣味，抬頭跟他對眼，又害羞移開眼睛；我們隨意散步，在路邊長椅上坐下，我抱著他，與他耳語，我們接吻，不顧旁人的眼光，舌頭熱情在彼此嘴裡翻攪。像這樣在街上約會，我們常一說起話來就是兩小時起跳。

在房間裡我們躺著褪去衣服，誰也沒清楚看到對方的臉，只是盯著天花板。他壓到我身上，對於吻我很習慣了，但第一次，身體的肌膚的觸感，我張開雙腿包容他的臀部靠近，插進來的時候我忍不住呻吟，他也閉起眼睛前後動作。我抓著他的屁股，讓他頂進最底，他呼出一口氣，幾乎快要繳械；他把臉埋進我胸口，吸吮乳頭，我揉亂他的頭髮，環抱他的肩膀。

三級警戒後，我們分別在北部和中部的城市。其實他還是可以回來，可是我們沒這麼做。作為一對戀人，我們重新消化疫情對我們生活的改變，他寄了幾次零食包裹給我，為我叫Uber Eats，我也買了衣服寫了卡片，當作交往兩個月的禮物。

宣布微解封，他說為了公事要上來一趟；我習慣他這個樣子，比起說是為了我回來，永遠有更好的理由，他喜歡保有某種很陽剛的理性。在北部城市這端，我準備下半年轉職的考試，閒暇時間看劇或閱讀，煩悶的時候跟他視訊鬧脾氣。

見面那天，我帶好護目鏡和口罩，進他房間前幫自己噴灑酒精，為了衛生問題一回家就先洗澡。

我們在浴室裡，緊緊擁抱。好久不見。他雙手緊扣著我，我吻他，弄亂他的頭髮，沿著他的肩膀，輕撫他的胸口、他的肚腹，我跪下來為他口交，含著飽滿硬挺的龜頭，仔細地舔，他彎下身抱著我，把我抓起來，用毛巾把我包好，讓我躺在床上，等他也把自己擦乾了，才過來我身邊。

好想妳喔，回來真好。

內衣的一角 – 黛西 Daidai