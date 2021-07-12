都會情慾故事輯(12)-雖然你非單，我卻能給你短暫的溫柔

交友軟體總是很多人掛說想找伴，想找一個忠實能陪伴的人，卻又可以不用為對方負責任，更無須忍受對方無來由的脾氣，對於暫時不想談感情的人，算是滿好的選項。

「我非單，妳還聊嗎？我沒有要打擾的意思。」

這段文字我用著無比平靜的心情看著，以前可能會很生氣，但現在卻能體會些什麼。

跟前男友分手前，我也是過著被控制的生活，他需要我時刻報備自己的行程，甚至連一個異性朋友都不准來往，在我快無法喘氣的時候，又以自我了斷威脅我不准分手，行屍走肉般的我也是非單的身分啊。有時候真的是迫於無奈…

「沒關係的，聊聊天還好的。」

「我只是想找人聊聊，沒想要幹嘛的。」

跟這個男生聊了一陣子，發現他是個很認真很負責的人，甚至還能看到他女友在他社群發文下面瘋狂的留言，他卻也從來不生氣。

「今天實在太心煩，剛剛才忍不住發訊息給妳。」

「想聊聊嗎？我可以陪你。」

後來，他拎著一袋啤酒到我的租屋處來，是個戴眼鏡的乾淨男生，那天晚上我們在我的露臺上喝酒聊天，一起看著月亮，一起分享最近生活發生的趣事。

「你比我想像中的還好看。」

「怎麼了，妳把我想像成是油油的肥宅嗎哈哈！」

此時，我們面對面看著對方，時間彷彿按了暫停，不知不覺，靠得越來越近，這個吻來得可真情不自禁，還能感受到水果酒甜甜的味道。

「我們，到床上去嗎？」我大膽的提出這個請求，沒想到他乾脆的答應了。

他輕柔的撩起我的上衣，手就這麼直接的伸進去摸我的奶，背對他的我閉著眼睛去感受他的溫度，從大腿一路撫摸到我的腰，甚至在脖子輕吻，嘴唇的柔軟在我身上肆無忌憚的留下痕跡，我們深深的吻著對方，我直接的向他私密處伸出手，那種硬度跟膨脹度我非常滿意，是會讓人想一探究竟的尺寸。

他的親吻從我的嘴唇滑落到我的鎖骨，慢慢的拓展到胸部，在我的胸前著墨了好久，又舔又捏的，手指總是有意無意的挑逗陰蒂，一下讓妳興奮一下讓妳冷靜，就是不願意妳太快高潮的那種。

「幫我舔好嗎？」

他微笑的點點頭，吻著我的大腿內側，再伸出舌頭去動了動陰蒂，當他溫熱的舌頭覆蓋上去的時候，我深呼吸了一口，想壓制住自己想喘息的聲音，他開始舔了，舔得我很溼，舔得他滿嘴都是水…

其實我很慶幸對象是他，他懂得尊重我，也怕讓我不舒服，甚至很注意我，衝撞的時候主動拿了枕頭靠在床頭板前面，用手護住我的頭，懂得注重這些小細節，是我覺得很加分的事情。

直到最後，他問我他是不是該狠下心跟女友分手，我對他說這種事你應該有答案，你明白的事情就去做，反正不處理，你也是得承擔目前的後果，他微微笑的說他知道了。

送他下樓搭車的時候，他最後把我拉過去摟著，撫摸我的後腦勺對我說謝謝，我不會忘記那個擁抱的，對他來說，我可能是寒冬中撿到的火柴，給了他一點溫暖，相對的我也感謝他給的溫柔。

都會情慾故事輯(1)-我們都只是孤單的靈魂

都會情慾故事輯(2)-對帥台客的迷戀

都會情慾故事輯(3)-忘不掉的那位鄰居哥哥

都會情慾故事輯(4)-在我面前「訊打」的Ｍ屬性男孩

都會情慾故事輯(5)-夜晚的Sweet Baby

都會情慾故事輯(6)-跟男友的FaceTime

都會情慾故事輯(7)-跪在床上等你

都會情慾故事輯(8)-我和我的情色男友

都會情慾故事輯(9)-與前任雨天的床邊細語

都會情慾故事輯(10)-他說「三十歲的女生最美最性感」，然後我們上床了

都會情慾故事輯(11)-偶然性起，卻幸運約到天菜

喜歡我的故事嗎？ 歡迎追蹤我唷

臉書粉絲頁：卡卡小姐–情慾專欄小說

生活日常IG每日更新 : miss.caca