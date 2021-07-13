701號房─情色小鮮肉(1)

▲櫃台小姐將房卡遞上桌面，「祝您有個美好的夜晚。（圖／Shutterstock）

「那個報告如同垃圾，連回收的可用性都沒有，全部重來，下週一我要驗收。」

她拿著手機，手肘掛著名牌包，腳下蹬著一雙黑色亮皮高跟鞋，快步走在人行道上。

她極為不滿的聲音與語調引來路人的注視，但她不以為意。

「一個週末後沒辦法交出讓我滿意的東西，你就收拾東西走人。」她只差沒將滾蛋說出口。

她刻薄的下了結論，掛斷電話，連讓對方回覆的機會都沒有，就將手機扔回包包裡。

她知道自己在公司裡的綽號。

骨董級背影殺手、冷血的老女人、濃妝艷抹的妖婆、沒人要的老處女……

這些綽號裡面，她最喜歡最後一個。

老處女？

呵，她的私生活可精彩得絲毫不輸給工作呢。

她壓下滿肚子火氣，走進了一間外觀裝潢精緻的歐風旅店。

「您好，請問貴賓今天是？」

櫃台小姐熟門熟路的連證件都不看，她深吸一口氣，只說：「701號房。」

現在的她需要幸運數字來解解氣。

「好的。」櫃台小姐將房卡遞上桌面，「祝您有個美好的夜晚。」

她拿了房卡刷了感應電梯上樓，來到門板上顯示的房間，推門進入。

喀咑。

厚重的房門響起沉沉的聲響，沒想到她一推門進入，就有驚喜。

一個赤裸著上身、腰上掛著微鬆的棉質淺灰運動長褲，古銅色肌膚的男性正背著她，脖子上半環繞著白色毛巾，他一手擦拭著俐落短髮，似乎正在欣賞窗簾外的夕陽景色。

聽見開門聲，對方詫異地回頭，眼底有著無法忽視的錯愕。

「妳怎麼進來的？」

她望著側過身與她對望的男性。

恥骨向上延伸的肌肉線條露出運動褲外，腹肌與胸肌訓練得很結實……喔不，他不是男性，是個大男孩，介於準備變成男人的階段。

想不到今天抽中的籤這麼補，果然是幸運數字。

她晃晃指間上的房卡，一臉淡然，「當然是刷卡進來的。」

她關上門，將外套與皮包扔上了沙發，開始解起自己的白色襯衫與黑色套裝長褲。

男孩眼底又閃過一抹詫異，她抿抿紅唇，在他面色泰然自若地脫下蕾絲胸罩與內褲，赤裸的她踏著地毯無聲優雅走動，她用原子筆盤起長髮，進入浴室前朝他扔出一句：「發什麼呆？還不過來準備幫忙擦澡。」

這句命令嫻熟得彷彿他是她養的小狼狗……

她沒瞧見身後的男孩，在她脫光的那一刻眼神變得深沉，在她這道命令句一下之後，表情變得玩味……

他跟進浴室，欣賞著成熟女性的肉體曲線。

她的雙乳隨著她的步伐輕輕晃動，翹挺的臀部、毫無贅肉的下腹與手臂上的肌肉線條告訴他，她也重視運動，與他班上那群只懂打卡吃美食談美妝的漂亮女同學不同。

「妳要我，替妳服務？」

她放著浴缸的水，幾綹髮絲垂墜在臉頰，柔化了她的表情。「這是你身處這間房的功用，不是嗎？」

他輕聲笑，答道：「可以。」

她瞟了他一眼，走向花灑淋浴，不滿地叮囑：「下次，記得先把浴缸的水放滿。」

男孩看著她沐浴的背影，挑著眉問：「這間房是妳指定的？」

「你是今天剛來嗎？廢話。」

她不耐的言語卻勾起了男孩的興趣，男孩將洗手槽旁的泡澡劑撕開，撒入浴缸裡。

「好，我知道了。」

他，知道了……

《下週待續》

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