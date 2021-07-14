線上約愛｜虐心大叔(上)

▲不知道是餐點太好吃，還是氣氛與大叔的言談都太優雅，她卸下了這座城市給她的面具，變得撒嬌又愛笑。（圖／Shutterstock）

歷經兩場不太順利的約會後，璦玟檢討自己太過於在意條件了，便把對象的年齡拉高一些。對未滿30歲的璦玟來說，超過十歲可能話題就很難重疊，再多一點就更像是爸爸太早婚的組合了。

但她仍試著跟一位42歲的大叔聊天。

意外的是，對方講話風趣又不會踰矩，外型雖然看得出成熟感，可是乾淨俐落的打扮，反而有點吸引她。

「我朋友新開餐廳邀請我去，妳願意陪我嗎？」大叔先出招了。

見過無數網友的璦玟，是第一次遇到這麼特別的見面邀請，心裡不禁想：「原來成熟大人的世界是這樣啊！」

她當然樂得答應，還問了一下自己該穿什麼，這也是她第一次見網友沒穿上那件黃色洋裝。

「我幫妳準備吧，妳的尺寸給我，當天我提早送去給妳。」大叔同時傳了一張照片過來，是一件黑色素面的一字領洋裝，但背景看起來就在服飾店。

璦玟對這樣的發展感到有些不安，但還是給了尺寸，不到10分鐘就收到另一張照片，是一個購物袋放在副駕駛座上，顯然大叔完成了購物。

向來不是伸手牌公主的璦玟，很不習慣男人太闊氣或支配的動作，可是眼看洋裝都買好了，加上年齡的差距，她只好安慰自己這就是26歲跟42歲的不同吧？

結果餐廳老闆確實是大叔的朋友，但根本不是剛開幕，只是大叔用來邀約的說詞。「這樣比直接約妳有趣一些。」大叔解釋著，他本人看起來更年輕，白襯衫下的體格似乎很好，也有可能是油頭跟紋繡過的眉毛吧。

璦紋原本帶著防備心去見面，不知道是餐點太好吃，還是氣氛與大叔的言談都太優雅，她卸下了這座城市給她的面具，變得撒嬌又愛笑，賴在大叔的副駕駛座上捨不得回家。

「我想去看夜景。」她只是想多跟大叔相處一下，誰知道卻被大叔以隔天一早要出差為由拒絕。

「我不想一下發展太快，年紀大了嘛。」大叔摸了摸她的頭，璦玟記憶裡爸爸送她到校門口也會這麼作。

她忍不住親了大叔的臉。

又趕緊貼回座位上，有些慌亂地拎著包包下車。

當她繞過車尾，要往家門口碎步跑去時，大叔已經下車準備攔住她。

矮大叔將近一個頭的她，就這樣被一把抱進懷裡，大叔彎著脖子親了她的肩膀，再親了她的頭，又捧起她的臉，吻了她。

這個過程都沒有說一句話，流暢且優雅的動作讓她更像小寵物般被控制著，然後被迷倒在大叔厚實的胸膛裡。

「妳這樣，我怎麼捨得放妳走？」她突然發現大叔的襯衫開了兩個扣子，隱約能看到濃密的胸毛，同時也感覺到大叔的手摸著她的屁股，一陣強烈的慾望在他們之間盤旋，璦玟懷疑剛才喝下的紅酒正開始作祟…

《下集待續》

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