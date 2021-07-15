「開放式關係」是炮友、劈腿的合理化代名詞？

▲「開放式關係」到底怎麼開？每個人都有機會享受嗎？會不會有什麼問題呢？（圖／Shutterstock）

有鑑於這兩年的疫情時代，大家的娛樂選擇變得受限，反而感情關係變得蓬勃發展。可能怕獨居在家出事也沒人知道，或是不能多人群聚，只好挑一個對象來固定約會，好過一個人在家防疫越吃越腫。

但，有些人條件就是比較好，好到不適合為一個人停留，或是總有人願意與他人共享。

於是「開放式關係」成為其中的平衡，就如最近很火紅的影集《性/生活》的發展（但我真的不推這部影集啊啊啊），當無法取捨時，被選擇的人們同意共享，那握有選擇權的人就可以推掉所有責任，然後享齊人之福。

只是這「開放式關係」到底怎麼開？每個人都有機會享受嗎？會不會有什麼問題呢？身經百戰的蘿拉就來說一下這個生態，不過我說的都是歪的啦，那種經營穩定的伴侶多半很低調，也不會隨便出來找人加入，他們追求的是脫離現代主流的感情規則，且成員都在認同此理念下結合，並非因為愛只好同意的交換條件。

開放式的關係可以不限於兩個人的組合，也可以三個人抱在一起說他們是開放式關係。最主要的關鍵在於，他們之間是有共識的在經營情感（愛情或情慾或兩者皆有），可是不受限於傳統規範。

傳統的規範意旨「戀愛是兩個人的事」、「一次只能跟一個人談戀愛」、「不得與伴侶以外的人搞曖昧、約會或做愛」等等的認知。

簡單來說，他們或許同時經營不同的戀愛對象，或是他們在戀愛對象之外仍有約會或做愛對象，不一定要告知，但和主要交往對象必須要達成共識。

至於誰是主要對象（或是複數），這又會陷入傳統感情觀念中，因此未必有絕對的規則在開放式關係中。

但他們必須要跟伴侶有共識，沒有共識就會出事。

所以我要說的，不是上述穩定經營的關係，就像很多人以為BDSM就只是打屁股、滴蠟燭、叫主人，想要裝騷就認為自己是M，真的打下去才發現根本不喜歡痛的感覺。

扯遠了，總之很多會鬧出事的開放式關係，多半都是某個人他不想只為一個人停留，同時還想跟別人搞搞曖昧、牽牽小手、抽抽插插。

於是他的對象未必喜歡或能接受開放式關係，但又礙於不想失去這個人便答應了，或許會祭出「不要讓我知道」的條件，認為不知道就不影響彼此的感情，加上不同居、工作忙碌等各種狀況，察覺異樣的機率也跟著下降。

看到這裡知道了嗎？要劈腿還是別同居，工作也最好選那種業務、大老闆之類的，上班地點跟時間都不固定，這樣偷吃劈腿比較難抓到。

問題當這樣的關係維繫不是成員皆在實踐相同的感情理念，認知上就會有落差，直到得知伴侶很認真實踐「開放式關係」，沒有達成共識或為了愛而同意的另一方，勢必就得承受傳統感情觀念下的心碎滿地。

我真的覺得開放式關係很複雜，講白了很像是手裡握著一個適合結婚的，但又忍不住想跟某個完美炮友約會，即便三者都達成了共識，也還是會有消息上的斷層，你總不可能跟結婚對象說要跟炮友約會吧？

所以這種另類的「天倫之樂」，一般人還是想想就好，能維繫好一段感情就謝天謝地了好嗎。

Mrs.L 好攝戀人