生活充滿儀式感，床上需要新鮮感

我們是很不一樣的兩個人。你傳統木訥，我古靈精怪；你內斂安靜，我活潑外向。你找一份工作，總是安安穩穩待上好幾年，我大概一兩年摸熟了產業和工作型態就想跳去下一個地方。你喜歡的事可以重複做，我喜歡的事過一陣子就覺得膩了。這樣的兩個人，怎麼能在一起？我相信我的出現，對你的生活投下了震撼彈，但因為有愛，你包容著我，配合我的腳步去做許多你未曾想過但感覺新鮮的事。也因為你總是配合著我，所以我忽略了我們原來是很不一樣的兩個人。

家人說你是婚姻伴侶首選，所以我們結了婚。穩定的生活或許是許多女人期待的安全感，我卻總是覺得少了些什麼。例如，你總要熄了燈才上床，在黑暗的環境裡做愛，全身必須脫到一絲不掛，事後要馬上洗澡、穿回衣服，最後背對著背呼呼大睡。唯獨性愛這件事，你沒有配合著我，你說：「這種事本來就是女生被動，男人來引導就好了，不然好像我很弱。」為了維持你身為男性莫名的尊嚴，我也只有在床上全然地被動，接受每週一次固定時間、固定地點的床上儀式。

直到有一天，我發現自己連叫床的聲音都像從錄音機播放出來的，我感覺有點厭惡這一切。但我不知道該如何表達我的厭惡，於是我採取了故意反抗策略。這天晚上你熄燈之後，我拿起放在床頭的手機，打開手電筒功能。

你問了：「那個燈光是怎麼回事？」

我笑回：「沒什麼，這幾天地震好像有點多，我想留點亮光這樣比較安全。」

你沒再說些什麼，朝我撲上來的時候，我雙手護著胸。

脫衣儀式被破壞，你顯得有些手足無措，皺了一下眉頭，朝腰部以下進攻。我雙腿夾得很緊，想看看你會不會被激怒。

然而，你在徒勞無功之後，全然放棄了，躺平在床上。

「唉……」你嘆了口氣，搔了搔頭。

「這個燈光我睡不著。」你這麼說著。

「所以你要睡了？」我只想確認今天是不是沒有前戲也沒有後戲，完全沒戲了？

「嗯，睡吧！妳不想要……」語氣聽起來有點挫敗。

我淡淡地回應著：「我不是不想要，但……明天再說吧！」

你翻來覆去一陣子才睡著，而我破壞性的策略到了隔天早上才是重頭戲。

隔天早上，我趁著你晨勃的時刻，脫掉了自己和你的內褲，就在你身上搖動了起來。清晨的陽光從窗臺灑落進房裡，照映在你還不甚清醒的臉龐上。你揉了揉眼睛，看見我騎在你身上。

你有點驚訝，愣了一會兒。但隨即配合著我的節奏律動，開始了早晨的激情時光。事後我賴在你的懷裡，直到你搖了搖我的手臂說：「我得起床梳洗上班了！」

我用指尖戳戳你的胸膛說：「今天這樣可以嗎？開心嗎？」

你露出一個微笑：「還不錯。原來妳想要強暴我很久了……」

日常生活充滿了儀式感，但在床上，我還是比較喜歡新鮮感！

到這裡找艾姬……

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