有沒有一種身體的交換，可以被好好對待？

▲他壓上來，或是他抓住我身體的時候，重量和力氣都讓我動彈不得。（圖／Shutterstock）

「你們就是炮友而已嘛！」聽完友A講自己約會的經過，另一友人下了粗暴的結論。不知道為什麼，炮友就是一種「而已」的關係，這種關係很輕，輕到毫無承諾，沒有尊重，沒有一點愛意，用完就閃一邊。

單身的時候，感情步調總是很快，什麼事情都是一個人走，來來去去。

我在交友軟體滑了K，答應和他約會，他煞有其事打了一大串，說些他未來可能會出國工作的鬼話（我是不信啦！），所以，我只能當他的床伴。

好啊。我馬上答應了。床伴我有很多個，我這樣告訴他。他說他會好好對我，讓我沒空去找其他人。

每天都去健身的K，身體有如鐵板那樣堅硬，他壓上來，或是他抓住我身體的時候，重量和力氣都讓我動彈不得。他把我抓到床上，吻我的嘴唇，磨蹭我的耳朵和頸部，他把我的上衣掀起來，拉開胸罩，舔我的乳頭，揉捏我的乳房。我呻吟的時候讓他很興奮，忘記他是怎樣脫掉我的褲子，但我記得他插進來，又挺又硬的肉棒讓我有點疼痛，我無法移動身體，只是躺著，他擺起腰部抽送，房間的燈光很暗，我閉起眼睛，小穴裡灼熱敏感，淫水湧出。某部分的我其實很享受跟陌生人的性愛吧！

結束之後，我自己走去搭捷運，下體依然疼痛。我拿起手機，和另一個網友聊天，他說週末一起約會，我說去北海岸呢，他說好啊，他會開車來載我，提醒我帶拖鞋，我徜徉在他體貼的叮嚀裡，想像他是一個和我相愛的人。

我後來有告訴K，我和另一個男生去海邊玩。他很不高興，顯露滿滿的佔有慾，但同時，我又像是一個物品，他說他沒有和別人「共用」的習慣。

那陣子我想了很多，我需要對床伴、炮友忠誠嗎？另一方面，我訝異自己有同時經營幾段約會關係的能力。至少見面時，我都好好對待他們了，我有嗎？

友A是想進入穩定交往關係的，她問了約會對象，有沒有可能在一起，他只有輕輕地回應，我最近工作忙，沒想這麼多。A覺得不能等了，她也不會傻傻地等，最候一次約會，她在上面，用跪姿讓他插進去，她擺起身體，撩撥自己的長髮，他脫口而出說她好美，她俯身親吻他，豐滿的胸部觸碰他的臉頰，他興奮揉捏，用她上位的姿勢直達高潮。

她並不覺得，他有什麼對不起她的地方，她很喜歡這段約會關係；只是今天的她有很強烈的預感，這是他們最後一次見面，這是他們關係的終點。

內衣的一角 – 黛西 Daidai