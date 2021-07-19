都會情慾故事輯(13)-新家的鄰居弟弟

▲他身上那種剛洗好的沐浴乳清新的味道，再搭配他臉上鄰家的笑，心臟一天被爆擊兩次。（圖／Shutterstock）

每一次的搬家都會耗費我大把的精力，友人總說當妳搬進新家時，要記得把歷任的炮友、床伴全部都CALL回來溫存一番，不過考量到疫情的關係，可不敢太張揚。

好幾箱的家當就這麼被我擺在門口，當我還在煩惱怎麼慢慢挪進來的時候，一個看似住隔壁的鴨舌帽弟弟經過。

「噢！」原來他差點被我的紙箱絆倒。

「不好意思！我馬上挪開。」我驚慌的趕緊移開走道上的紙箱。

「沒關係的，需要幫忙嗎？」他露出一個很紳士的笑容，我的心臟瞬間感受到爆擊，然後就幫忙將我的紙箱搬進新家。

這時我快速的瞄過他的臉、手臂、大腿，非常合格，唯一有點意見的是他的臉看起來超稚嫩，不曉得我們會不會差很多歲？

「我30歲了，不是弟弟。」他是算命仙嗎？直接幫我解惑。

「痾，你怎麼知道我在想什麼？」

「不知道，我就覺得妳在猜我的年紀。」他看向我，順便眨了眼。

「如果你不介意，晚上可以到我家，我請你喝咖啡。」

我鼓起勇氣向他提出這個要求，自以為很歐美風格，純粹希望晚上可以有個好的火花，可以用性愛來緩解我的身心靈。

「好啊！」他回答得很乾脆，絲毫沒有猶豫，我覺得我成功一半了。

他幫我大概整理好之後，就帥氣的背起後背包走回隔壁了。

我們沒有說好約幾點，只是就是有預感我們十點會見面，大概晚上9:59分，門鈴響起的那一刻我知道是他，趕緊快速整理一下儀容，濕潤的抿一下嘴唇；一打開門，就聞到他身上那種剛洗好的沐浴乳清新的味道，再搭配他臉上鄰家的笑，心臟一天被爆擊兩次。

「我猜女生會喜歡這種甜甜的。」他秀出手上那袋酒精%數超級低的飲料。

到陌生人家，喝點小酒，聊得還不錯的時候，就可以考慮脫了對方的衣服，這種機會不是每天都有的。

當我音樂一放下去的時候，我坐的不是沙發，是他的大腿。

他雙手在我身上撩撥，衣服時不時被撩起，露出的肌膚面積越來越多，直到我熱情的自己脫了上衣，讓他可以把臉埋進我的胸裡。

他在我胸部裡深吸了一口氣，那種放鬆的表情，真的很像吸了鴉片，我們在沙發上挑逗對方，前戲做足了才轉戰雙人床。

「妳還沒告訴我你幾歲？」這個問題是他套好保險套準備要進去的那一刻問的。

「其實，我比你小…」

「都好，反正我喜歡的是妳這麼騷的表情，看起來欠教訓。」

「那就用力的教訓我吧！」

後來這場性愛持續了兩三個小時，累了就休息，精力來了就繼續挑逗對方，繼續恩愛一番，不去計較對方的身家條件，不管對方的喜好，因為我們有著同樣的需求，「只想要來一場舒服的性愛」，不論肉體或心理，這天晚上我都獲得滿足，做愛完的抱抱閒聊時間，是他全場最紳士的行為。

「下次還能來找妳閒聊嗎？」

「當然可以，我的好鄰居。」

從那天開始，他三天兩頭就往我家跑，看來真的是搬對地方了？

都會情慾故事輯(1)-我們都只是孤單的靈魂

都會情慾故事輯(2)-對帥台客的迷戀

都會情慾故事輯(3)-忘不掉的那位鄰居哥哥

都會情慾故事輯(4)-在我面前「訊打」的Ｍ屬性男孩

都會情慾故事輯(5)-夜晚的Sweet Baby

都會情慾故事輯(6)-跟男友的FaceTime

都會情慾故事輯(7)-跪在床上等你

都會情慾故事輯(8)-我和我的情色男友

都會情慾故事輯(9)-與前任雨天的床邊細語

都會情慾故事輯(10)-他說「三十歲的女生最美最性感」，然後我們上床了

都會情慾故事輯(11)-偶然性起，卻幸運約到天菜

都會情慾故事輯(12)-雖然你非單，我卻能給你短暫的溫柔

喜歡我的故事嗎？ 歡迎追蹤我唷

臉書粉絲頁：卡卡小姐–情慾專欄小說

生活日常IG每日更新 : miss.caca