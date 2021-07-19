屁股不夠力？4個「枕頭愛愛體位」讓妳在床上如虎添翼！

▲枕頭是在床上的必備班底，更是秘密的愛愛道具。（圖／Shutterstock）

枕頭是在床上的必備班底，更是秘密的愛愛道具。無論是使用特別設計的情趣枕、三角枕，還是只是在一旁看起來普通到爆的舊枕頭，策略性的安排能夠讓枕頭發揮極致的性愛助攻。

總而言之，愛愛的關鍵是舒適，這也是枕頭擺放位置的重點。將枕頭放在身體需要支撐的每個點上，能完全放鬆並享受親密感。如果還不知道枕頭的威力，就來看看以下4種枕頭的秘密使用方式！

枕頭做愛體位1

將枕頭高高地放在床沿上，女生上半身趴在枕頭上，雙腿併攏的效果會更好。當雙腿併攏時，胃會剛好柔軟的壓在枕頭上，對站在身後的伴侶而言更增加了額外的緊緻刺激感。

枕頭做愛體位2

跟上一個姿勢大同小異。在女生的肚子和骨盆下各墊一個枕頭，然後將雙腿緊緊地並在一起，這會增加陰道緊繃度，雙方都會感受到親密的貼合感，可能需要再一個枕頭讓你埋進去尖叫！

枕頭做愛體位3

在兩個枕頭之間塞入一個按摩棒，將膝蓋按在任一側上，獨自一人也用跪姿騎著享受震動的快感！

枕頭做愛體位4

把幾顆枕頭堆成圓柱狀，女生的身體拱在上面。放喜歡的震動道具在陰蒂上，把陰蒂和道具緊壓在枕頭上，有枕頭的支撐會更穩定。另一半跪在雙腿之間，然後在一個（或兩個）洞中慢慢滑動手指。高潮將透過指尖在敏感帶的擠壓來得又快又刺激。

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