701號房─情色小鮮肉(2)

▲他彎下身，在她耳邊以氣音呢喃：「姊姊，我會做的可不只這樣……」（圖／Shutterstock）

他不知道原來一個女人沐浴的背影也可以這麼美麗，令人賞心悅目……

微微沾濕的髮尾，配上白皙卻又充滿肌肉線條的肌膚，柔美中帶點陽剛，腰身的曲線與飽滿雙峰完美詮釋了成熟女性的身材，訓練得挺翹的臀部絲毫不像東方人。

他站在後方，看著她清洗完身體，踏踏腳踏墊走出浴室，或許是因為長年穿高跟鞋的關係，連步伐都帶著風情萬種……

「還在發呆？毛巾拿著，做你該做的事。」

當然也帶著一股兇悍。

她瞟了他一眼，擦身而過，踩入浴缸裡，仰躺在瓷白色的浴缸中，她的頭枕著浴缸邊緣，雙臂舒適地摻托在兩旁。

「妳不卸妝嗎？」他拿起白色毛巾，好奇地問。

她斜眼一睨，語氣幾分冰冷。「對一個年過四十的女性叫她當面卸妝，不會太過無禮嗎？」

他不禁莞爾，「我以為年齡是女人的祕密？」

她閉上眼，道：「那是別的女人，不是我。」

她的無所謂令他打從內心更感興趣，他拿起毛巾，浸入清澈微藍的水底，輕輕撫觸她的身軀。

她側過頭，微微延伸拉長的頸項，細微起伏的柔美線條吸引他的目光，溫熱的毛巾緩緩滑溜過她的脖子、劃過她的鎖骨，來到飽滿的雙峰間，他的指掌隔著毛巾，輕柔觸碰女性最柔軟的乳房……

即便隔著一層布料，他仍舊可以感覺到，這對豐滿的乳房在他手掌間揉握的舒適度……

他在乳房上打著圓，輕搓慢揉她的身軀，指尖劃過粉色的乳尖，他看著她的乳尖在蕩漾的水中逐漸硬挺……

他聽見寧靜的空間裡，傳來了一絲微微顫抖的吸氣。

她喜歡被這樣觸摸。

濕熱的毛巾順著她平坦的小腹向下滑去，來到她的腿間，綿柔的布料在她雙腿間來回游移摩娑……

他的食指輕輕撩撥著花穴前的瓣口，拇指輕按前方陰核，打轉擰揉，他感覺到她的雙腿微微一縮，將他的手掌夾在了私密處。

「嗯……」她發出了愉悅的低吟，「你做得還不錯……」

他彎下身，在她耳邊以氣音呢喃：「姊姊，我會做的可不只這樣……」

「嗯？」

她微微睜眼，慵懶的一眨，嫵媚的眼神讓他托起了她的下巴，將唇湊上去。

介於青澀男孩與成熟男性的氣息縈繞她在鼻梢，他的吻帶點粗暴，牙齒嚙咬著她的紅唇，些微的痛感，既不似毫無經驗的少年那般慌張愚鈍，也不似成年男性那般溫柔，這是獨屬於他這個年紀的標誌。

對性有著衝動、飢渴、瘋狂的……野性。

他的舌尖翹開她的唇齒，交纏的舌混著唾液的聲響，細微的銀絲從她嘴角微微淌下……

她喜歡他這樣有點野蠻的吻。

《下週待續》

701號房─情色小鮮肉(1)

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