線上約愛｜虐心大叔(下)

大叔強勢的氣場完全鎮壓住璦玟，原本認為自己對男人還滿有一套的她，現在就如小綿羊般栽進了大叔手中。

只是當她就這麼打算投入不同以往的戲碼，大叔卻放開了她。

「可惜我明天真的要出差。」他舉起兩手作勢投降，無奈的表情擠出了一些皺紋，在鮮少與中年男性約會的璦玟眼裡，反倒是一種男人味，那是在年輕小奶狗臉上不會有的。

她跟著聳了聳肩，便刻意踏著輕快的腳步往家門方向走，定點後一個回頭對大叔彎腰致謝，當然她不是要特別感謝今晚，是想讓衣領敞出裡面的胸部，再對大叔做一個晚安飛吻。

那些看起來刻意的行為，在年輕人眼裡或許做作，但對大叔來說是害羞的調情，有點老派，有點煽情，更讓無趣的大人世界多了點可愛。

大叔南下出差的兩天一夜都不忘向她分享，而她也對這個中年男人有極大的興趣，她不知道會相愛還是做愛，但大叔的言談舉止比同輩好太多了，有美食吃又有四輪可以坐，璦玟過去的約會對象最慷慨就是付房間錢了吧，但僅限三小時800元以內的。

果然再見面是高級日料跟泳池酒店的行程，也許是平日的關係，晚上的泳池人煙稀少，她在泳池裡要大叔遞毛巾過來，當大叔伸出手時調皮地把他給拉下泳池，璦玟就是喜歡讓曖昧中夾帶許多浪漫的偶像劇情節，就算有天不再聯絡也留下美好回憶。

「我要懲罰妳！」大叔浮出水面後對璦玟說著，接著在水裡把她公主抱起來。很快兩個人已經不避諱肢體接觸，甚至還摟著對方一起上樓。

「我幫妳洗澡吧。」他邊說著，邊幫她拉開泳衣的綁帶，浸濕的泳衣從胸部彈跳開來，大叔從璦玟身後抱住了她，耳鬢相互廝磨著，手也大膽地揉抓她的胸部，勃起的陰莖在褲襠裡發燙，前後碰撞她的臀部。

「只洗澡嗎？」璦玟說完就轉過身來面對大叔，此刻的他們都像最渴望性愛的青年，發紅的臉頰與加速的心跳，年齡的距離已經不見了，他們之間只有不斷脹大的性慾。

大叔伸手幫她梳理好臉頰上凌亂的髮絲，他們的嘴唇就如正負兩極的磁鐵，在眼神相對後緊緊貼合在一起，用輕微的吸吮傳達壓抑不住的慾望。最終知性的男人抵不過柔嫩的肉體，大叔先掏出跟身材一樣精壯的肉棒，對於才踩過雷的璦玟，這簡直是加倍好禮，開心地彎下腰來先用嘴巴對大叔服務。

他們就這樣先在浴室開打，啪啪的撞擊聲在密閉的浴室環繞回響，兩人又濕又燙的肌膚摩擦或忘情撫摸，肉棒的猛烈抽插與陰道的爆滿濕潤，還有他們不時的深情相望，這樣淫蕩又煽情的場景，在璦玟的打炮經驗裡可以排上前幾名了。

真的太美好了，尤其是完事後還有大叔的貼心吹頭髮服務，跟高級飯店的舒適床鋪，璦玟終於明白為什麼很多人喜歡跟大叔約會了。

誰知道接近午夜12點時，大叔到陽台接了通電話後就表示要先離開，要璦玟不用擔心地好好休息。

「真捨不得留妳一個人，但真的沒辦法。」大叔再次撥了撥她的頭髮，親了她的額頭就離開了。

但沒料到隔天之後，大叔的訊息都隔很久才回覆，不再報平安，也不再關心她。也不是沒遇過渣男的璦玟懂了，果然渣男是不分年齡的，大叔的臨時離開，大概是真的要「回家」一趟吧。

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