合租啪啪啪！每晚都聽到隔壁室友……

「咿咿咿～嗯嗯～～啊～～～」

每天晚上，或是週末下午，Ａ都聽到室友的房間傳來床戰的聲音。Ａ在客廳泡咖啡，猶豫要不要開冰箱拿蛋糕，大概室友就會聽到她在門外吧。

室友有在乎她的存在嗎？如此激烈的淫叫，從室友單身，偶爾帶著醉醺醺的男人回來，她可以看出他們一夜狂歡，室友穿著短裙，在客廳跟男子擁吻，他撩起她的裙擺，裡面是丁字褲，這讓Ａ看了羞紅臉。

友Ａ從台南來到北部工作，起初三年她都自己租屋，後來和Ｃ講好，接下來要一起住。那時她們都單身，沒有對象，對於自己的事業前景有很多想法，還有，未來她們可以在屋子裡養貓，她們合買傢俱，去花市搬盆栽，一切就緒，不過這時Ｃ開始了燦爛的單身生活。

Ａ大學時交過男友，畢業後就分手了，對於戀愛，她傾向保守，她選擇等待。相反地，Ｃ張牙舞爪，主動出擊，大部分的時候她會在外面過夜，偶爾幾次，感覺她太醉了，就帶人回家睡。Ａ不知道要怎麼提起，只稍微說不要再帶人來，可是Ａ自己也會帶女生朋友，這樣說不過去。

室友放蕩的樣子，其實讓Ａ想起自己和大學男友相處的時光。在性方面，男友表現得比她更有經驗，第一次的時候，他掌握親吻的節奏，先把她的衣服褪去了，壓在她身上吻她的乳房，也觸碰她濕潤的私處，她覺得敏感難耐。後來他引導她，讓她含著他的下體，教她上下吞吐。

她現在所知的性，大部分都是從初戀身上學的。

她很驚訝自己對室友的行為，沒什麼厭惡的感覺，更多是好奇。那天他們一對醉醺醺的人倒在客廳地板，Ａ悄悄開著門縫，他們很醉所以不會發現。她看室友騎在男人身上，讓躺著的男人揉她的乳房，Ａ覺得自己私處一陣緊，腿軟跪坐在地上。男人身上衣服都脫光了，可是硬不起來，他們躺在地上相擁睡了。

而那天，Ａ躺在床上手淫好久好久。

往後，室友交了一個穩定的男友，若不是疫情，他們早就看房子搬出去了。而防疫在家這段期間，每天晚上，他們都激烈做愛，讓Ａ聽了渾身發燙。

她們說好，九月會結束這段合租關係。室友稍稍跟她道歉，說押金都讓給她，其實Ａ知道，因為新居Ｃ的男友會負責，所以她沒什麼經濟壓力。

等回到自己住的生活，或許會試著談場戀愛吧，Ａ是這麼想的。

內衣的一角 – 黛西 Daidai