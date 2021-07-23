已婚男人都愛，小三界的極品

▲妳有時候是他的同事，有時候是他的客戶，有時候是他大學同學，有時候是他當兵同梯，單看他那天跟老婆說了什麼謊。（圖／Shutterstock）

「孩子需要有一個完整的家庭，所以我是不會離婚的。」他覺得自己不是渣男，因為他一開始就說明了這件事。「你老婆怎麼想呢？」妳也懷疑他老婆到底知不知道。他聳聳肩：「很好啊！我很照顧家裡，該拿的錢沒有少，該做的事也沒有少，至少我是個好爸爸。」妳不禁在心裡搖頭嘆氣，社會上到底有多少正宮老婆這麼天真，老公碰都不碰妳怎麼可能沒有外遇，又不是吃齋念佛出家？

妳也不是一直都這麼明辨事理，大概當了三次已婚男人的小三之後分析得出了結論。從來沒想要結婚，一方面是因為覺得自己的性格無法受到婚姻制度的束縛，一方面單親家庭長大的孩子對經營婚姻也沒信心。隨著年紀漸漸增長，不再是愛情市場具競爭力的那群青春女孩，對象的選擇性逐漸減少，最後身邊男人幾乎都是已婚居多了。至少在已婚男人眼裡，沒結婚過還能算女孩，沒生過孩子該緊的地方還很緊，又不逼婚要名份，可說是小三界的極品了。

每個已婚男人的說詞都差不多，妳幾乎可以倒背如流。和老婆無話可說、價值觀不合、沒辦法溝通啦、無性夫妻很多年，只為了孩子才維持著有名無實的婚姻。妳不覺得自己是個破壞者，相反的妳是為這些本來就岌岌可危的婚姻提供了救贖之道。妳總是看到這些男人和妳約會時眼中閃著光芒，在床上的溫柔和體力就好像是偶而從馬廄裡被放出來的脫韁野馬。短暫享受兩三小時的放風時間，再回到婚姻的圍城裡。他們對妳很大方，吃的喝的禮物不少，因為與其上酒店讓小姐收錢辦事草草了事，還不如和妳翻雲覆雨之後還能擁抱親吻談心解悶。

他脫下襯衫，襯衫上有明顯的折線，顯然是老婆燙過的。婚戒拿了下來，放在雙人床的床邊櫃上，就在保險套旁邊。妳有時候是他的同事，有時候是他的客戶，有時候是他大學同學，有時候是他當兵同梯，單看他那天跟老婆說了什麼謊。他將他粗硬的性器塞進妳的穴口，猛力抽插著，翻過妳的身子，從側面、背面，各個方向感受不同的刺激快感。最後，射在妳的小腹上。

「欸～把你家妹妹送來我們安親班啊？」妳躺在他左手邊，這麼說。

「幹嘛？你想欺負她？」

「神經病喔！我幹嘛欺負你的孩子。這樣你要接送的時候可以更常見到我啊！」

他搖搖頭：「見到妳又不能親不能抱，更痛苦啊！」

妳理解地微笑了。男人的說詞聽聽就好，甜言蜜語只不過是另一個美麗的謊。

他們最害怕的莫過於兩個女人有任何機會連上了線，他就再也無法自由穿梭於婚內婚外了。小三畢竟是小三，再怎麼親密依舊被擋在他的家門外啊！

到這裡找艾姬……

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