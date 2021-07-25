男人不喜歡愛愛的三大原因

欣西亞妳好：我和老公做愛次數少得可憐。我問他：「我覺得我們做愛次數很少，可不可以提高頻率？」但他說：「這樣一來他會覺得有壓力」，詢問原因，也回答我：「沒特別為什麼就是不想要」。我和他分享說我覺得做愛是自然而然，而且會覺得很紓壓很舒服，但他卻不認同，每次溝通每次都演變成吵架，請問我該怎麼辦？

這則提問裡，我覺得還欠缺一些細節需要釐清，好比苦主抱怨跟老公做愛次數少得可憐，是步入婚姻後次數才變少？還是從交往開始就已經如此？另外，次數變少的時間持續多久？是最近幾個月？還是長達半年甚至好幾年？這些都是幫助性諮詢師深入了解問題的關鍵。由於苦主沒提，那我就常年諮詢經驗給予廣泛的解惑。

性慾就跟食慾一樣有高有低，一般來說，食慾和天氣、心情、生活壓力有關，假使健康出問題或生病，連帶也會讓人喪失食慾。食慾減低，只要多少還是有在進食，不至於瘦到皮包骨或營養失調，通常不會令人過度擔心。性慾也是如此，若苦主和老公從交往到走進婚姻，他只是這段時間性致缺缺，對上床提不起勁，適度表達關心後先讓他放牛吃草，過渡時期建議苦主就先自立自強，採取其他方式餵飽自己。

除非為期超過半年，那也許考慮找專業醫師評估身體狀況。不過，我也要提醒各位，由於現在仍處於疫情三級警戒期間，很多人的工作、生計通通收到波及，老公在職業上是否有受到影響也很難說，疫情帶來的內心壓力不容小覷，造成的清心寡欲恐怕不是一年半載便能恢復如初。

至於有什麼情形造成男人不喜歡做愛？除了上述，一般來說也歸類成下列幾個原因：

一、床上曾發生意外狀況好比不舉、早洩或軟屌。總之就是老二表現失常，讓他心生恐懼，害怕下一次又發生，也擔憂配偶的眼光，不做就不會有傷害，進而對性愛心生抗拒。

二、和另一半的親密度不夠，變得性事卡卡。當情侶時因為聚少離多，一見面就能輕易天雷勾動地火，但婚後長期相處，也容易被生活瑣事分心，導致婚前是動物，婚後變植物，有了孩子變礦物，和伴侶間失去該有的親密感，平時若缺乏牽手、擁抱的親暱，滾床單令人覺得刻意、不自然，久而久之就缺乏動力。

三、打手槍比較快。綜合以上兩者，很多男性更會覺得打手槍快狠準，有生理需求就自給自足來一發，不必擔憂不舉、早洩或軟屌，也不需面對另一半的眼光或滿意度。

最後，就是人妻們所擔心的，因為外頭有其他人頻頻餵食，男人一直吃很飽，所以對自己沒有飢餓感。無論如何，溝通是不變的王道，但若溝通不成，那請求助醫師或專業人士介入，了解事情背後的真正原因，才能解決問題的核心。



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