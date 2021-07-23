「妳老公在我床上！」正宮卻回：我早就知道了……

她趴在桌上，翹高屁股，男人到她身後撩起她的裙擺，她穿他指定的白色蕾絲內褲，也聽話從家裡就塞著跳蛋直到旅館；他打她的臀部，每一下都恰到好處地用力，讓她叫出聲音，下體更夾緊玩具，小穴裡傳來強烈的痠楚。

他把她的底褲褪去，取出跳蛋時她覺得好痛，他用手指輕撫濕潤的唇瓣，在她耳邊說妳好棒、謝謝妳，她轉過身被他緊緊抱著，他們接吻，他的舌頭滑過她的耳後、頸部到鎖骨，他跪下來，把臉埋進她雙腿間，舔她敏感紅潤的下體，她顫抖著，淫水不停湧出，臉頰發燙。他把她扛起放到床上，解開皮帶脫下西裝褲，直挺的肉棒插進柔軟的小穴。

這是Ｃ和主管樂此不疲的遊戲，因為疫情哪也不能去，所以每次都名正言順開房間；這陣子主管也卸下心防，不像之前躲著她，怕自己妻子知道偷情似的，現在他常傳訊息，有出門的時候就順道約她，讓她好開心，有時也會踰矩的問他：「你老婆怎麼會放你出來？」他只說，妻子無所謂。

辦公室討論八月要結束分流上班時，那星期他們心情很好，每晚都窩在一起。主管第一次去她的套房，說要為她再添一組書櫃，然後今年租約到期，她可以選一個貴一點的地方，帶他去簽約，租金他會付。

那種感覺太過美好，超出辦公室戀情。她看主管一身居家裝扮，提外帶火鍋到她家煮，樣子有點像個父親，像哥哥，更是情人。

就是當晚，他先睡著了，手機在響，她一看，是妻打來的，她慌亂之下按掉，心臟跳好快。螢幕跳了兩則訊息，不能解鎖，看不到是誰傳的。半小時後，又響了，還是妻，她比剛剛冷靜，把手機帶到浴室掛掉。怕他被吵醒，接起電話，被妻子叫喚回去。

後來，又兩通，再一通。她接起來。

那一頭傳了甜美溫柔的聲音，「你下班了喔？我怕你沒看到就直接回來，本來想吃你公司旁邊的滷味，那麼晚關了吧？等你回來煮點泡麵吃？」

Ｃ倒抽一口氣。另一個女人，他的妻，用很親密的口吻講不重要的小事。妻問有聽到嗎，Ｃ的嘴唇顫抖，回了「喂？他現在不在。」

一陣沉默。

「妳是陳秘書嗎？還是？他離開位子嗎？」

「他不在公司，他在我這邊睡覺。」Ｃ的心臟快爆炸了，可是，講出來自己和男人親密過夜的事，她覺得自己可以理直氣壯。

「我知道，妳是Ｃ對吧！坐在最前排的」妻的聲音低下來，有一種，噢，真不小心碰到妳的感覺。

Ｃ心都涼了。她掛掉電話，跌坐在浴室地板。

接下來，她不知道這段關係會何去何從。

內衣的一角 – 黛西 Daidai