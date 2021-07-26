都會情慾故事輯(14)-用上床紀念死去的愛情

▲我心裡明白，我們都在等待對方說分手的那一天罷了。（圖／Shutterstock）

「把腳抬高點，這樣會更深。」

你額頭上流的汗珠就這麼滴落在我的胸前。

老舊彈簧床發出的聲響，在這個安靜的深夜，顯得吵雜惱人，我很想用來當成我們相愛的證據，卻找不到更多理由說服自己……

「抱我，用力的抱我！」我用盡力氣嘶吼著，想要藉由你的力氣證明我的存在。

你也發了狂的抓著我，把我用力地摟著，甚至架著我的手臂，讓我跟你貼在一起，這樣你就可以從後面插得更深入了。

自從熱戀期過後，我們都能發現彼此的不同，訊息好幾天回一次，也不在夜晚打電話，親手為你織好的毛衣也早被我擺在一旁，我心裡明白，我們都在等待對方說分手的那一天罷了。

「這週末，我們一起回去大學看看吧，順便來個小旅行。」

你在電話那頭對我邀約著，我卻有點難過，因為我曾經對你說過如果想分手，也能在我們相遇的地方好聚好散。

「恩，好啊。」我的這句好啊，有著無比複雜的情緒，不再相愛的兩個人，沒必要再綁著對方了吧？

週末一早，你開著那台白色休旅車再度出現在我眼前，我卻有些陌生，副駕駛座的位子被調整過了，看來已經不再專屬於我，雖然整趟車程你總是牽著我的手，我卻總是找理由掙脫。

到了飯店，你放下手邊行李之後，坐到我身邊來，你用雙手撐著自己的臉龐，勉強擠出笑容對我說：「我知道妳不愛我了，我們分手吧。」

我什麼話也沒說，默默把你的臉抬起來，親吻了你，親吻的同時，我感受到臉頰的淚水，我哭了，而你也是。

親吻的同時，再也抑制不住對對方的渴望，你解開了我的內衣扣，把我壓在床上，胡亂的親吻我的肩頸，卻也同時跟我十指緊扣，埋進我胸前的你，不自覺地伸出舌頭，溫柔的含住我那粉色的乳尖。

我想我真的是愛過你的，你的親吻讓我徹底的溼了，早在你將手指放入的時候，我的內心就渴望的不得了。

「怎麼覺得你今天比較大？」你戴好保險套放進來的同時，我的眉頭皺了一下。

「大概他也明白這是最後一次。」

最後，我們用著他最喜歡的姿勢做，他最喜歡把我的腿壓到肩膀，整個人強勢的趴上來，再毫無遮擋的用力抽插，聽著肉體的撞擊聲還有抽插的水聲，都讓我們兩個人更興奮。

「把腳抬高，最後一定要讓妳記得我，妳才不會忘記我。」

「我…我不會忘記你的。」

最後他射了很多，我幫他擦拭了額頭的汗珠，再開玩笑的對他說：「我的奶上面也有你的汗喔，你看你多會流汗。」

還記得以前每一次上床，他快射的時候都會在我耳邊輕聲地說「寶貝我愛妳」，只是這一次，他說的是不要忘記我，我想，一段曾經真的愛過的感情，要如何才能忘記呢？不會的，我不會忘了你。

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