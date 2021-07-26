性生活需要「實驗與探索」！盤點6個增加情趣的秘技，給妳此生難忘的愛愛體驗！

▲「實驗與探索」是性生活的一部分，從中找出自己與另一半的喜好與新鮮的嘗試能讓你們的床事更上一層樓。（圖／Shutterstock）

對性充滿興趣是人類的天性，不管是一天七次的肉食男還是性慾寡歡的草食女，多少都對性有一定程度的好奇。性的美好在於它是如此主觀。僅僅因為一個人喜歡BDSM風格的性愛，並不意味著其他人就無法享受傳統的性愛。

你可知道，「實驗與探索」是性生活的一部分，從中找出自己與另一半的喜好與新鮮的嘗試能讓你們的床事更上一層樓。以下盤點了6個增加情趣的性愛小技巧，讓你創造此生難忘的愛愛體驗！

1. 與伴侶一起看Ａ片

若彼此的個性有些拘謹，不妨一起挑選喜歡的A片，跟著劇情的發展一步一步通往慾火焚身的忘我境界…

2. 預留足夠的時間「暖機」

有科學根據，人體需要大概45分鐘的時間進入狀況…所以，請提早醞釀你們的愛愛時光。

3. 無論誰在上，磨蹭比上下抽動來得更讓人瘋狂

別總急著從上砲擊，緩緩磨蹭，享受與另一半私密肌膚的接觸。

4. 讓自己處於完全敏感的狀態

所有感官都是能夠被刺激的，愛愛時可別再想著工作的事，讓自己放到最鬆，打開你的每個感官！

5. 舌頭是超強助攻

舌頭在愛愛時扮演的角色無比重要。接吻、舔舔、呻吟跟煽情的話，多會運用就多勾人。

6. 開發更多自慰的新體驗

如果需要更多自慰的小技巧，這裏都幫妳準備好了。

延伸閱讀

縱情刺激P點5體位 讓男友嚐嚐高潮到無法言語的銷魂滋味

誰說只有男男才會走後門？！過來人經驗分享：比一般愛愛更有情趣，而且一點都不痛！肛交小技巧請服用

什麼！99%男生愛在下面讓妳搖～女人此生必學用12招「女上男下」花招，絕對搖到他GG壞掉！

※更多精彩報導，詳見《柯夢波丹》

※本文由柯夢波丹授權報導，未經同意禁止轉載。