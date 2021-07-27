701號房─情色小鮮肉(3)

▲他咬著她的下唇呢喃：「姊姊，妳很大膽喲。」（圖／Shutterstock）

「唔嗯……」

她被他的法式深吻吻得有些透不過氣，蹙起眉頭，悶哼出低微的呻吟，她順勢解開了他本就微鬆的褲頭腰帶棉繩，大膽的手摸進了他的三角地帶……

嘩啦……

她被人從浴缸中抱起，水聲嘩啦啦流瀉，這雙強而有力的臂膀流露著青春陽剛的氣息，他的身上，飄來了與她相同的沐浴氣味……

他咬著她的下唇呢喃：「姊姊，妳很大膽喲。」

她微微一笑，「我又不是沒有經驗或性經驗生疏的少女。」

都幾歲的人了，還需要掩飾或遮蓋對性慾的渴求嗎？這年頭也沒人會給女性立什麼貞節牌坊，況且那也不是什麼值得欣喜的驕傲，又何必虛偽矜持呢？

他輕聲笑著，將她抱出了浴室，壓在床上，「我喜歡妳的坦白。」

他埋在她的頸間，深深呼吸，嗅著她身上芬芳的香氣，伸出舌頭舔吮她的耳珠，雙手搓揉擰捏起渾圓的雙乳，指尖不時掐弄著敏感的蓓蕾。

「喔……」她忍不住低吟，手指溜過他下腹捲曲的毛髮，套握微微勃起陰莖。

她聽見他猛烈倒抽一口氣，她熟練的套弄男性性器，讓他開始失控……

他的吻變得更加張狂跋扈，在她的胸前、平坦的小腹留下嚙咬吸吮的淡紅痕跡，他架高她的腿，頭顱埋進她的雙腿間，舌尖在陰核上打轉撩舔，食指輕輕刺入穴口，上方傳來女性興奮的尖叫聲，他沒等她完全濕潤，結實沉重的身軀壓在她身上，狠狠插入她體內……

「啊──喔……」

她皺眉，下體瞬間被硬物填滿，刺痛感伴隨著快感，她的雙腿下意識環著他的腰，他挺著腰桿，男根規律地抽插起來。

「啊啊……」

他掐著她的腰肢，臀部慢慢加速前後擺動，架在他肩膀上的白皙雙腿不停在半空中搖晃……

啪啪啪啪啪啪啪啪……

性器交合的肉體撞擊聲繚繞整間房，她十指揪擰床上的被單，「啊……嗯嗯……」

她的雙乳在他的戳刺下劇烈晃動彈跳，察覺到他抽插的速度越來越快，她浪蕩地說：「再插深一點、用力一點……啊──」

碩大的陰莖在她甬道內急速深插後抽，她看著肌膚黝黑的他，臉頰微微透出紅暈，吟哦中說：「直接射……」

看見他眼底閃過一絲遲疑，她接著道：「放心，我不能生育，直接射吧。」

精實的腰桿瘋狂前後擺動，一股熱流噴灑在她甬穴內……

「呃。」

「啊……」

他們同時獲得高潮。

《下週待續》

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