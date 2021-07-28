線上約愛｜蝶式猛男(上)

▲那兩天約會有聊不完的話題，到床上也有發洩不完的精力。（圖／Shutterstock）

璦玟沉寂了好一陣子，連自慰的心情都沒有，更不用說開交友軟體聊天。

但寂寞就像一種病，時不時發作，漫漫長夜的黑都能嘲笑她的孤單。

她只好再次打開APP，對她來說就算是片刻的曖昧，也好過夜晚的無盡孤單。她也曾譴責自己的放蕩，看了太多文章都說戒掉這種行為才會好起來，可是戒斷的過程太過痛苦，每當跟朋友聚會後看著大家開心地回家，她卻不知道哪裡才是她的家？

她也想回家有人在等，她也想下班有人來接，她也想假日跟另一半在河堤騎著單車吹風。

「一起騎Ubike看日落。」璦玟靈機一動把簡介改成這句，她就真的只想體驗看看這種感覺。

但隔了一個禮拜她都沒有遇到順眼的人，每個都聊不太起來，要不就是抱怨Ubike難騎，不斷跟璦玟介紹公路車款的，要不就是三句不離約炮的。

她只是想有個人能聊聊天，一起做點有趣的事。

最後她決定自己去騎車，反正Ubike就在那裏不用找，男人什麼的就這樣吧。

「至少我比較會挑了。」璦玟說這句話的時候有點對自己賭氣，氣自己連騎單車的伴都沒有，但又想安慰自己至少不像之前那樣隨便挑個人陪。

河堤的夕陽染紅了這片天際，她從販賣機買了一瓶可樂，手機跳出了一則訊息通知：「今天天氣很好，妳在騎車了嗎？」璦玟先是嚇了一跳，想說這個人她認識嗎？怎麼開頭就這麼裝熟。

結果打開APP還真的是眼熟的照片，是她去年約過的網友，但當時對方並不住在同一個縣市，對方出差來台北時約過一次後就沒有特別聯繫了。

當時對方送了璦玟當地知名的蛋捲跟方塊酥，而碰面時燦爛熱情的笑容在人來人往的鬧區特別顯眼，才讓璦玟答應隔天再見一次面，也從酒吧聊天聊到了飯店床上。

「好久不見，我在騎車呀，你呢？」璦玟想到那次對方還幫她口交，下體被舔到腫脹的美好回憶讓她馬上回覆對方訊息。

「我可以跟嗎？」她看到訊息馬上檢查對方的檔案，原來兩個人的距離不到十公里，難怪他可以傳訊息給璦玟，交友軟體通常都優先尋找鄰近的檔案。

「開玩笑的啦，但我搬來台北囉！改天見個面吧。」他又傳來了訊息，對璦玟來說似乎是個好消息，她真的對這個男人印象滿好的。

這男人叫勇偉，人如其名的很「勇」，除了有燦爛的笑容與活潑的個性，還有游蝶式練出來的倒三角身材，雖然小璦玟兩歲，才出社會不久，知道的事情卻非常多，那兩天約會有聊不完的話題，到床上也有發洩不完的精力。

尤其是火車便當的招式讓璦玟大開眼界，扶在勇偉厚實的肩膀上，手臂爆出的青筋顯得特別性感，雖然姿勢沒有比較爽，可是大腦倒是被淫蕩的氣氛給收買了。

璦玟還在想要怎麼回覆訊息時，勇偉已經用LINE打電話來了。明明有LINE好友卻先從交友軟體打招呼，其實是一種禮貌，確定對方真的還有興趣再往來。

「下禮拜嗎？好啊，你搬家還順利嗎？」勇偉是真的才剛搬上來，租屋處都還一團亂，表示下個禮拜一切安頓好希望能見一面，璦玟當然也答應了。

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