▲初次聽聞BDSM時，可能有些事情讓你百般不解，甚至難以置信，正是因為不理解，所以充滿疑問，和最初的我一樣。（圖／Shutterstock）

我遇見他、遇見她，遇見BDSM

文／Denny

結束整日的訓練，士兵們早已就寢，夜間的會議，與幹部討論過隔日任務後，只剩下我和C兩個軍官留在營舍外面偷閒，想緊握這得來不易的一點愜意。

我穿著軍靴，在草皮和泥巴地間漫不經心的走著，恆春夜空的星光閃爍，不時有流星劃破天際，深夜的營區安靜至極，只能隱約聽見四重溪水潺潺、兩個人的腳步聲，還有C在附近透過電話「調教」的隻字片語。

C是我的官校同學、是我的同事，是帶我走進BDSM世界的人。

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我們共事的幾個月裏，C總是不吝嗇在閒暇時，與我分享他「遠端」調教的內容。他掛上電話後，三步併作兩步的跑到我身旁，接著說道…

「我讓 D明天塞著聰明球到學校上課，回家才能取出來」

「我要 F 下班後，在公寓樓梯間脫光衣服，再走回自己的樓層」

「我叫 L 用麥克筆在胸口寫著『淫』字，到健身房運動後才可以洗掉」

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最初，我對這個領域完全陌生、無知，第一次聽見這些內容時，心裏只有滿滿的震驚和不解，原來有人能夠心甘情願聽從指令到這般程度？

隨著時光推移，還有C給我的資訊量越來越多，我的好奇心逐漸萌芽，這個全新的領域在我心中開啟另一扇門，我開始緊追C的腳步，嘗試認識、理解，並付諸行動，學習成為一個S，成為一個支配者。

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近40 度高溫，三個人踩著水泥階梯，徒步爬上位於曼谷鬧區的 49層樓高廢棄大樓。

C在麻繩彼端綁上碎石，拋過離地三公尺高的橫梁做為吊點，而麻繩這端慢條斯理的，在P的身體交織纏繞，最終帶她離開地面。

歷經酷熱和九百餘階的階梯，P本應盡情享受眼前繁華而遼闊的美景，此刻卻獨自被束縛、放置於此，感受內心的無助與孤寂，連一陣風都能輕易擺弄她。

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我們退伍以後，C離開台灣到曼谷市中心經營民宿，即使相隔兩地，我們在 BDSM 領域的交流、相互學習，並未因此畫上句點。

每個月通話幾次，聊生活瑣事、聊工作窘事，不過多數的時間，依然圍繞在和 BDSM 相關的種種話題。偶爾做冥想練習，模擬調教的情境；偶爾談談人性、談談心理學；偶爾討論彼此女寵的近況、表現如何等等。

順帶一提「我強姦了朋友的小貓」文中所提的泰國朋友；還有「從同學、朋友，變炮友」裏，帶我漫遊曼谷紅燈區的朋友，都是C。

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初次聽聞BDSM時，可能有些事情讓你百般不解，甚至難以置信，正是因為不理解，所以充滿疑問，和最初的我一樣。

如本集節目的來賓唐所說，多數M屬性的角色，在童年經歷、成長過程，甚至工作職場中，通常都有過負面的經歷與情緒。而BDSM的實踐，是讓他們能得以暫時釋放自己、做自己的方式與管道。

父母離異的他，渴望在嚴厲言語中，找到如父親的身影。

自幼失親的他，想透過生活管理，感受被愛、被關懷的滋味。

職場中的強人，想暫且卸下面具，任自己聽命於人、倚靠於人。

BDSM不是繩縛、施虐、主奴關係表面的這麼簡單，這個領域所執行的每個項目、每件事情，往往都有它的心理意義存在。

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BDSM的範圍很廣，包括BD繩縛與調教、DS支配與臣服，還有SM施虐與受虐，它極其神秘、吸引人，卻同時於生理、於心裡，伴隨著某種程度的危險。

探索自身的屬性，在嘗試投入這個領域前，請務必做足功課，舉凡安全詞、自我認知、心理建設、身體狀況，乃至於雙方的共識等。不要用三分鐘熱度，做三分功課，便躍躍欲試。

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 Ep.28 淺談BDSM Feat.唐&溫尼 聽後感。

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