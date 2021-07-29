對運動員的「7種性幻想」！關燈後，肌肉跟體力才是重點！

經過了好長一段不適合「約跑」的三級警戒，各位慾女是否都靠奧運的運動員來幻想自慰呢？

說到最夢幻的上床對象，運動員絕對要排第一啊！畢竟職業控也會脫制服，長再帥關燈也沒用，運動員的肌肉跟體力才是最重要的齁。

我就來分析一下運動員的「床上優勢」吧。

舉重：想要嘗試火車便當嗎？便當～便當～火車便當！舉重可是全身性的運動，無論是抓舉或是挺舉，上肢跟下肢都必須要很強壯的，肯定能訓練出超性感的肩頸線條。

拳擊：我是有對拳擊手莫名的迷戀啦，感覺他們真的帥爆了。但不得不說，拳擊手多半體態都比較精實，因此脫下衣服的身材絕對「立體」，而耐力更是不用多說啦。

排球：也是一項講求臂力跟臀腿爆發力，是個上可攻、下可衝的類型，而且非常適合一起「運動」！畢竟很多一人獨帥的運動項目，讓運動員獨佔鎂光燈，在床上就很容易忽略對方的感受，只顧著自己發洩。那團隊類型的排球員相對就更講求團隊默契啦。

柔道：一場奧運，有多少人偷看了國外柔道選手的照片？妳說，那個胸肌是不是很大！妳說，妳想不想被過肩摔到床上！把我撂倒在床上，再扒開我的衣服吧！

體操：我相信這個項目是很多男性的想像類型啦，像我就是那種筋很硬的人，很難滿足他們小頭不同角度的「探險」，隨便抓個腿就害我抽筋。體操選手的柔軟度大家也有目共睹，但不得不說他們的肌肉線條也是非常漂亮跟立體，如果妳喜歡變化體位，應該是最好的選擇了！

游泳：碩大的背肌、結實的手臂、妖嬈的腰臀、粗壯的大腿，游泳選手的線條也不輸體操選手，但倒三角的比例又更加明顯，胸肌更大更明顯（體操選手的斜方肌較大）。無論是正面還是背面，通通都讓人迷戀。

羽球：強健的臂力，尤其殺球會用到的前臂，可以想像他為妳服務時有多持久、多猛烈呢～！雖然羽球不一定會練出大肌肌，但這算是相對普遍的球類運動，萬一遇不到真正的選手，至少可以相約男伴一起打羽球，揮汗後再一起到床上運動。

說這麼多齁，我知道很多人會講「要遇到運動員很難，又不是學生時期。」

但我們會對運動員有這麼強烈的性幻想，除了他們精實的腹肌跟立體的胸肌，還有在運動場上專注的神情，3分帥都加到7分，7分帥的直接爆表願意為他生孩子（誤）。

所以疫情當前，我們還是在家追直播看比賽，看完比賽再選一個來當性幻想的對象比較實際啦。

那如果有緣約到厲害的運動員，歡迎來跟蘿拉分享一下:P

Mrs.L 好攝戀人

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