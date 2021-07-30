開放式關係課題：「我們的愛情範本只能一對一？」

這是一女兩男的故事，薇跟俊從大學交往到現在快十年，小Ｊ今年和薇交往第三年，俊和小Ｊ互相認識，因為工作領域相近，很聊得來，偶爾也會一起打球。

對薇來說，俊是初戀；俊高中交過女友，也有發生關係。大學因為社團認識，畢業俊念研究所，薇去上班，那時他們很常吵架，後來俊學業也將告一段落，要去當兵，他突然有個提議，不如暫時分開，薇在「陽間」的任何事情俊都不管。沒想到這個方法讓他們大幅減少吵架，而俊放假的時候薇也都有陪他，而且後來她告訴他：你也可以有一些「我不管」的事情。

薇跟俊保持這種狀態五年了，而小Ｊ比薇小一歲，是她交往過最久的「另一個」男友。

後來他們才知道有個說法叫「開放式關係」。

Q：俊是哪來的想法，在當兵前有這種提議，薇又是怎麼去消化整件事情，並且調整關係？

俊：當時單純覺得太常吵架，我在念研又要當兵，銜接不上她出社會的生活，再吵下去就要分手了，如果她跟別人在一起就分吧、隨便吧！結果她依然在我身邊，而我也沒有很介意她有誰。

薇：起初我也是覺得他要跟我分手了。我們太常吵架。後來我開始和學長聊天，也把這件事告訴俊，但他當兵放假我時間一定留給他；有另一個在「陽間」跟我對話的人很好，我也喜歡跟學長熬夜講電話的感覺。

後來學長問我跟俊怎麼了，我說我們分開了（暫時分開也是分開吧，笑），當晚就去學長家過夜，什麼都做了。隔天我居然有勇氣跟俊說，他只說真不公平，他在軍中，沒得跟誰過夜。

Q：為什麼暫時分開之後，仍決定要維持開放式關係？

俊：後來我退伍，學長發現不對勁，才知道我跟薇並沒有完全分開。

薇：那時候真的把我害慘欸，我變成破麻、婊子、劈腿妹，反正我們發現自己已經不在一對一關係的船上，而是掉進開放式關係的大海。那時對學長是很抱歉的，不過學長也沒有跟我求交往喔！我們就只是上床，像是固砲。

俊：一開始我們只能用「一對一關係」的方法去類推，跟新對象說，我有另一半而且沒有要分手；在他們聽來就是「你/妳只是炮友」，所以那時變成，我們一直只有「炮友」，而不是真的認真相處的對象。

薇：而且好多男生佔有欲很強！（俊：女生也會好不好）他們會問我：「是不是男友沒餵飽妳這個小母狗」、「我跟妳男友誰做愛比較強」，然後當他們發現我有男友，有他們，還有別的他們，都會超級驚訝，覺得我大概瘋了，哪來的蕩婦。

其實俊是我的初戀，所以一開始我認識別的男生，滿多新發現（笑），也不太會辨識誰真的對妳好，或是只想上床。可是因為俊一直都在，所以我很勇往直前嘗試，對於打一炮就結束也不會大驚小怪。

想起來就覺得自己很危險，但同時，又很安全。

這就是開放式關係的魅力之一吧。

（訪問內容太多啦！小Ｊ都還沒登場，下次繼續寫完。）