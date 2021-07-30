▲她以為身體上的慾望就是愛情的證明。（圖／Shutterstock）

愛就是付出一切？「我愛你」是一種毒藥

愛情裡的犧牲奉獻能到什麼程度？就是像她一樣癡傻吧？她以為把自己一切付出了，就能得到想要的幸福。

男人比她小四歲，有一個可以溫飽的超市店員工作，但沒有精進學習的上進心，閒暇之餘都窩在床上打電動。他們同居在一間7坪大小的公寓，房租靠的是她當百貨公司櫃姐的薪水。

「我的北鼻最漂亮，穿婚紗一定超美，我以後賺了錢一定風風光光娶妳回家！」男人的白日夢說得不錯，一說就說了兩年多。

她以為身體上的慾望就是愛情的證明，年輕體力好的男友興致來時一晚上可以做好幾次。她喜歡他一邊進出她的身體，一邊抱著她說：「喔～我愛妳。好爽喔北鼻，我好愛妳。」她不確定自己是否喜歡做愛，她只確定當她睡眼迷濛敞開雙腿，大腿內側因為整晚的激情而痠痛，私處也做到紅腫，她會在心裡寫下一句：「嗯，你真的很愛我。」

愛就像是一種迷幻藥，讓人有時候分不清自己，包括不可思議的提議。

「我有機會升副店長耶！但妳要幫我。」

「怎麼幫你？」

「我有辦法約到店經理來我們家，妳幫我招待一下。」

小小的公寓，說招待也沒什麼奢華的享受，但總不能讓男人丟臉，她還是盡心盡力把家裡打掃乾淨，準備了簡單的酒菜和點心。他當著她的面和店經理說的話，則帶著某種暗示。

「哥，這我女朋友啊！很漂亮吧？百貨一姊、百貨一姊！每次都看我手機照片不相信，怎麼樣今天見到本人就服氣了吧？」

被他稱為哥的主管年紀不大，看起來和她年紀差不多，初見面人還算客氣，等到酒酣耳熱之後才開始講幹話。

「好好招待一下，等我一路升遷，賺錢娶妳回家……」他在她耳邊低聲交代著，確認著她的眼神。

「我在家裡比較好？還是離開比較好？」他接著問，沒等她回答又自顧自地說了：「我還是離開好了比較不尷尬，一小時後回來，我愛妳喔！」

店經理顯然有備而來，皮夾裡放了保險套。她沈浸在那句「我愛妳」，覺得自己對他的愛也異常地偉大。不過就是一次招待換一個未來吧？

她閉上眼睛，任由店經理對她上下其手，任由他掀開她的裙子脫下底褲，沒有前戲的濕潤就粗暴地撐開她的蜜穴直搗深處。「今天終於幹到百貨一姊，好爽……」男人喃喃自語著。

在她閉起眼睛的腦海畫面中，她真的很美。

一個人，穿著白紗。

到這裡找艾姬……

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