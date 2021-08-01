男友寧願打飛機也不願愛愛？教妳如何重新點燃他的慾火！

欣西亞妳好：我男朋友寧願打飛機也不跟我愛愛，想問他什麼原因，可是他很大男人，深怕一問他就會生氣，因此不曉得該怎麼開口…

上次寫過文章和大家分享過「男人不喜歡做愛的三大原因」，其中「打飛機」榜上有名，原因是比較快、狠、準，有生理需要就自給自足來一發，不需要顧慮另一半的眼光以及滿意度。

做愛跟打飛機，對男人來說，雖然目標都是一觸即發射光光，過程其實是很不一樣的。做愛就像跟女友上高級餐廳吃套餐，就算飢腸轆轆到想餓虎撲羊，但仍舊得顧及對方進食的節奏，當女生還在吃沙拉，他自然不能略過前菜直接吃主菜，若就這樣在床上對妳生吞活剝硬生生撲倒，一定會被嫌棄說怎麼沒有前戲？而就算用餐完畢，多數女生仍舊希望追加飯後甜點來個完美ending，因此愛愛後男人給予的擁抱和甜言蜜語自然少不了，若此時他只是來根事後煙，絕對又會被吐槽說不浪漫，總之，愛愛套餐就是SOP每步驟都不能省略，必須顧前顧後顧女友感受，比較搞剛。

但打飛機就不同了，它就像半夜嘴饞吃零食，一碗泡麵或一包洋芋片就能當宵夜，一人機加酒加片子就能成行，節奏要快要慢悉聽尊便，愛怎麼吃就怎麼吃，再加上對自己的身體熟門熟路，射完就能洗洗睡，一人飽等於全家飽，也是一番爽滋味。所以，男人有床伴也無法放棄DIY，因為兩者製造愉悅的過程無法相提並論。

啊恩勾，假使男人跟自己玩到不想愛愛，那就非常有問題惹。如同一般人只吃零食，鎮日只用泡麵、洋芋片充飢，久而久之也會營養失衡，況且身旁有交往對象，床上玩到只想DIY，棄她生理需求於不顧，那乾脆回家自己吃自己，還談戀愛幹嘛咧？雖然性只是兩性關係裡的一部分，但它的存在性仍舊是相當重要的，無論是男是女，都希望能受到異性的注目與吸引，若跟深愛的對象沒了性生活，或他對自己性致缺缺，絕對會令人懷疑其自身的魅力，這段關係要走得長遠，自然難上加難。

那麼，我們能怎麼做呢？第一步還是提出和另一半溝通。苦主深怕一問男友就生氣，但若不問，選擇隱藏在心裡，久而久之一定會內傷，我的建議是先從「你最近工作有沒有很忙？」、「這幾個禮拜壓力是不是很大？」開始表達關心，若他願意跟妳聊，可以藉機帶出：「因為最近都沒機會愛愛，我真的覺得很想你耶…」看他之後會不會有所動靜？

如果他的回答是「總是覺得很累」、「很疲倦」所以對性事提不起勁，那妳也可以告訴他：「希望還是至少可以親親抱抱，甚至愛撫，讓兩人感受彼此的體溫」。

說穿了，性其實並不只限於「抽插」才叫做性愛，親吻、愛撫、手愛、口愛…等等會使人臉紅心跳的親密接觸，都算是性的一部分，若能卸除男人「非得要性交」、「一定要讓女人高潮」的壓力，讓他了解藉由肢體的挑逗、觸碰、調情、撩撥，一樣能帶給妳性刺激，使得妳興奮莫名，他看見妳的反應後，搞不好也會忍不住想跟妳有更深入的進一步接觸。

「另一半寧願自慰也不願愛愛」的情況其實不分男女，但碰上的人先無需過度擔心，換個接近他們的方式，先給予美好的擁抱做起，軟玉生香握在懷，當有了些微的肌膚之親，也許就是天雷勾動地火的開始了。

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