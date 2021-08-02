都會情慾故事輯(15)-七夕前為你穿上壞壞小丁

▲我在搭電梯的時候，靠近他耳朵對他說：「北鼻，其實我剛剛都沒穿內褲」（圖／Shutterstock）

「七夕來臨前，我要把你搖出來！」我大膽的向男友宣戰。

「我才不信，不然妳來試試看！」男友用著挑釁的口吻笑看我的挑戰。

跟男友交往剛滿三個月，還算是很熱的熱戀期，礙於我們分隔兩地，所以見面時的翻雲覆雨就需要更多驚喜，這讓肉慾的我們更加親密。

第一次親密關係的時候，其實我早就有預感會發生關係，故意沒穿內褲，他還帶著我去超商買水，牽手走去樓下的洗衣店拿被單，結果我在搭電梯的時候，靠近他耳朵對他說：「北鼻，其實我剛剛都沒穿內褲」，然後他驚喜的看著我，滿臉通紅，好像成功引起他的注意？

後來他關上大門之後，立刻拆開我襯衫的釦子，內衣直接往下扯，就往我的渾圓的肉包舔下去，他越舔我就越興奮，先是一陣狂暴的舌頭翻舔奶頭，再一口的含住我的乳房，看到自己喜歡的人如此渴望我的身體，光是想像就快高潮了…

接著他又再確認了一次：「妳…妳真的沒穿內褲嗎？」

我害羞的點點頭，就被他轉過身去，他用手指測試了我下體的濕潤，然後就一把褲子脫了，他進去抽插了幾下就馬上拔了出來，連忙向我道歉，說他太衝動忘記戴套，我則是把他的臉擺回來大親特親，接著讓他繼續上工。

我知道男友一直都比較喜歡我在上面搖，他說那個畫面特別好看，只是這次我要直接挑戰更難的，想搖到讓他射出來，此後我開始尋找各種厲害的戰袍、丁字褲、後開衣…

某個週五的晚上，他開著車來載我下班，我心想這是個好機會，他一定沒想到剛好我今天取貨，下班直接就到廁所換好了。

「北鼻，今天到我們的祕密基地看星星好不好？」

「妳剛下班不累嗎？」

「我想上山跟你一起吃泡麵。」

曖昧初期，我們兩個很常到山上的秘密基地一邊吃泡麵一邊看星星，人煙稀少的草原，我們的初吻就在那裏產生。

他拿出露營用的小桌子跟椅子，把泡麵從後車廂拿出來，轉過身來：「妳今天想吃什麼？」他一說完，手上的泡麵就滑落到地上，我穿著布料極少的情趣比基尼，還有細到不行的一字線丁字褲，他立刻把我抱回懷裡親，立刻就勃起了。

他一邊親吻我，一邊用手指上下刷我的陰蒂，從沒想過高潮來得如此的快，淫水就這麼從私密處噴了出來，眼見這是個好時機，我們把後座攤平，當成現成的野外炮房，我在狹小的空間坐在他身上搖，興許是第一次吧，讓他興奮的程度特別不一樣，那天他勃起後的陰莖特別大，將我塞得滿滿的。

最後衝刺時，他緊閉著眼睛對我說他快不行了，我最後緊緊的擁抱他，親了他可愛的嘴唇，心機的說：「你終於被我搖出來了吧！」

他最後忿忿不平的用力拍了兩下我的屁股，然後我故意在他耳邊淫叫了兩聲，用完美的性愛結束這個回合。

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