讓人蠢蠢「慾」動的奧秘！助燃親密關係的「性愛賀爾蒙」

▲當她看你一眼，嘴上浮現淺淺的微笑，朝你走過來。此刻的你心跳撲通撲通越跳越快…」（圖／Shutterstock）

文／性福導師 朱瓊茹

「剛沐浴後的她，穿著你送的黑色蕾絲內衣與同款火辣的丁字褲，手足間所展現的魅力，都深深吸引著你。當她看你一眼，嘴上浮現淺淺的微笑，朝你走過來。此刻的你心跳撲通撲通越跳越快…」

「親愛的，今晚我有份禮物要送給你」她靠近你耳朵輕聲呢喃。接著她溫柔的捧著你的臉，並親吻你的唇，你清楚聞到她身上帶著沐浴後的玫瑰花香；你明顯感受到身體微熱，下半身的突起物正鼓舞著雙方，此刻身體內的賀爾蒙正在告訴你，你已淪陷在慾望中。而在此時，她的體內賀爾蒙也正傳遞相同訊號。

想到這情景，你一定很想瞭解賀爾蒙與性愛之間的關係，而它們分泌的多寡又會造成身體哪些影響？現在就跟著導師一起揭開賀爾蒙的奧祕吧！

啓動男人性魅力的鑰匙：雄性激素（睪固酮）

睪固酮是男性最重要的賀爾蒙，主要是由睪丸製造。它是驅動男孩由青春期轉變成男人的激素，並發展出男性第二性徵，也是扮演啓動性慾開關的重要角色。在醫學上，睪固酮濃度高低變化，可能會引發一些生理、心理的症狀，像是過高會引起：情緒較易怒、暴躁、性慾較強。倘若分泌較低：容易引發骨質疏鬆症、體力、肌耐力變差、情緒消沉、性慾減退和勃起功能障礙等問題。

值得注意的是，男性40歲以上，隨著年齡老化，睪固酮逐年降低1-2%。那怎樣才算是睪固酮低下？若體內的睪固酮濃度小於350ng/dl，就要注意了。以下有幾項自我檢測方式（1）~（7）項中，如果有三項符合自身情況，為了健康，導師建議你直接到醫院抽血做檢查。

(1)發現體力、耐力下降

(2)漸漸感到沒有活力

(3)性慾減退

(4)情緒容易消沉

(5)勃起能力減弱

(6)容易感到疲憊

(7)身高降低

維護女人性感的保養品：女性賀爾蒙（雌激素）

雌激素又稱動情激素，是由女性卵巢所分泌的性賀爾蒙。它會促進女性的第二性徵像是乳房的發育、腋毛、陰毛的生長、刺激子宮內膜增生形成月經、產生性慾與生育能力等，由女孩蛻變成女人。雌激素分泌正常是女人保有美麗、性感、健康最重要的武器，一定要維護好。尤其是40歲過後的女人，女性賀爾蒙開始分泌減少，陰道、卵巢功能會逐漸衰退、老化，性生活品質也會急劇下降。此時最好適當補充雌激素，食療養生，均衡營養，讓自己保持四十如花，依然是豔冠群芳的最佳女主角。

促進愛與親密連結的珍寶：催產素

催產素是由腦下垂體分泌的，又稱為「擁抱賀爾蒙」。作用於女性：促進女性生產、泌乳、協助母嬰建立正向感覺與愛的連結。除此之外，科學家發現伴侶間的擁抱、親吻、愛撫都可以促進催產素分泌，提高親密感。在性愛方面也是慾望的助燃劑，女性會因此變得敏感，更容易進入高潮。由此可見大腦是可以被「訓練」的，只要情人間多一些親密接觸與愛的交流，情感關係也能像鑽石一樣，閃閃發亮，愛得恆久遠。

以上介紹這些賀爾蒙，主要是讓大家知道，原來我們體內暗藏著一股源源不斷的愛情力量，但是如果不好好保養身體、鞏固健康，這股能量也會很快消耗燃盡喔！

本文授權自 相性幸福