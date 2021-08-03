701號房─情色小鮮肉(4)

▲她很久沒有嚐到激情式的性愛了，自從過了青春年少以後。（圖／Shutterstock）

急促的呼吸聲中，他慢慢抽離她的身體，她感覺到一股熱流順著他性器的抽離，緩緩自甬道間流出……

她很久沒有嚐到激情式的性愛了，自從過了青春年少以後……她笑了笑，抹去額際上的汗珠。

「你的表現很不錯。」

她喘著氣給予稱讚，他卻皺眉，朝她擺了個臉色，「沒有一個男性會喜歡聽到這種話。」這個評分聽起來像是只有六十，呿。

嘴上不滿地回著，他又側過身去抽衛生紙，擦拭兩人腿間黏膩的體液，他將衛生紙揉成團，精準地投進幾步之遙的垃圾桶。

「Yes，三分。」

望著他握拳自言自語的模樣，她不禁噗哧一笑，撫摸起他黝黑光滑的背，「青春真好。」

他的眼神中閃過一抹怔愣，隨後倒在她的肩窩，「姊姊，妳又不老。」

她白他一眼，「沒有一個女性會喜歡聽到這種話。」自欺欺人的恭維。

他露出白牙，對她投以燦爛的陽光笑容，「禮尚往來囉。」

他像是找到什麼新鮮的玩具，枕著她的肩頸，手卻不安分地掐捏著她的臂膀、腹部、腰肢、大腿……

「怎麼，還滿意嗎？這位弟弟你想要買幾斤肉？」

他嗅了嗅她身上淡淡的沐浴馨香，然後抱著她蹭蹭頭，「小孩子才做選擇，我全都要。」練得很結實呢……他喜歡，可是該軟的地方還是有軟。

想到這裡，他的手掌下意識地揉捏起女性渾圓飽滿的酥胸。

她支著頭，表情幾分玩味。「我怎麼覺得你這不是愛撫，比較像是在對我『秤斤論兩』？」

他將頭埋入女性的胸脯，舌尖輕舔她的乳尖，大力吸著氣咕噥：「秤完了，很棒，極品。」

「這句話動聽多了。」

他抬眼瞄著她，問：「妳說妳……不能生育，是真的？」

她沉下臉，「擔心什麼？不會讓你揹人命揹債，如果出現奇蹟，有了我自己養。」

「我不是這個意思……」他語帶猶豫，「是……身體不好嗎？」可是她看起來很健康。

發現自己誤會他的意思，她頓了頓，才說：「十幾年前嚴重車禍的結果，也順勢跟前男友解除婚約了。所以放心，我不會麻煩任何人，包括你。」

他靜默地看著她，三秒後，在她額頭上烙下一吻。「姊姊，妳好勇敢。」

面對這突如其來的溫柔，她的心彷彿被什麼東西敲破了一個口，眼眶浮現淚水。

她悄悄抹除眼淚，故作鎮定地從包包裡拿出一疊鈔票，他的臉色瞬間變得陰沉。「妳當這是在嫖妓呀？」

她機靈地瞟了一眼角落的運動鞋，說：「要不，我買一顆籃球給你？」

她飛速運轉的腦袋，順利讓他臉色再變，他勾起嘴角，「好，約個時間，妳拿給我。」

這樣，他們又可以見面了……

《下週待續》

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