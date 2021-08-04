線上約愛｜蝶式猛男(中)

▲他拍了拍沙發的灰塵，一屁股坐到她旁邊。（圖／Shutterstock）

「你怎麼會突然變北漂青年啊？」璦玟拍了拍沙發上的灰塵，問完話才坐了下去。

「啊，抱歉！搬來到現在還很忙，沒注意到沙發。」勇偉的細心體貼沒有變，輪廓反而變得更有男人味，璦玟禁不住盯著看。

「幹嘛幹嘛，妳最近心情不太好啊？」換他拍了拍沙發的灰塵，一屁股坐到她旁邊，再隨手拿起桌子上的遙控器，打開電視卻是尷尬的鎖碼頻道。

「你倒是心情滿好的啊，哈哈！」璦玟撇了一眼電視，再繼續笑著。

「欸不是啦，是房東大哥特別跟我介紹時轉的，我搬來就還沒開過電視。」那個親切熱情的男人，臉紅得像初次跟女生約會的大男孩，趕緊切換頻道想結束這尷尬的場面。

璦玟則慶幸不用回答勇偉的問題，她什麼時候心情好過？可是說了誰會懂自己內心的空虛呢？只會把氣氛弄得很尷尬，真的尷尬。

「你家有酒嗎？」可能是璦玟內心的不安與焦慮浮出，總想著為什麼會被發現自己不快樂？

而細心的大男孩，此刻腦子還圍繞著剛剛電視上的畫面，連璦玟說的話都像是在嬌喘，完全是精蟲衝腦的狀態，沒發現璦玟的笑容真的淡了。

他開心地拿出同事送的紅酒，還有以前買的高腳杯，打開落地燈，關掉冷靜的日光燈，氣氛馬上轉換成他心中期待的發展。

不出所料的是，三五杯的紅酒下肚，她已經不在乎那股焦慮感，在昏黃的燈光與陌生的環境下，感官好像都被放大，可是又模糊。當他的手在對話時悄悄放在她的大腿上，她能感覺到對方指尖觸碰之處，像是輕輕地在撓癢，癢得她開始發笑。

「妳在笑什麼？」他刻意用指腹在她的腿上滑推，推到大腿的更上方，推到更靠近底褲的位置，幾乎再一步就能扯下褲頭。

「很癢啦，哈哈哈！」她笑著笑著身體也下意識往沙發的另一邊後退，他和他的手也跟著移動，兩個人的臉逐漸貼近，他的手則先鑽進了裙底，伸進她的底褲，她配合張開了雙腿，而唇浸淫在他的吻裡。

很快地衣服就散落在他們四周，他精壯的手臂撐在沙發上，而她倚靠在沙發的扶手，戴上保險套的肉棒滑入她的淫穴，她的呻吟在酒精催化後，叫得比電視裡的更淫蕩，比他們去年來得更放蕩。

去年的她還有些許的包袱，現在的璦玟就像永遠吃不飽的大胃王，他親她的乳尖，他再吻她的頸肩，他捏著她的陰蒂，他賣力地撞進她慾望的深處，她的全身都被他的吻塗滿了慾望，她也能感受到更勝以往所有記憶的高潮，但這些情緒還是被寂寞織出的黑洞吸入，奮力地做愛也無法滿足。

「反正誰都不會留下來。」璦玟在完事後對自己說。

即使勇偉開口問她可不可以常常見面，她也防備性地認為這只是提出固炮的請求。

「我真的很喜歡跟妳相處的感覺。」他將剛洗完澡的璦玟摟進懷裡。

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