三人的開放式關係：在床上我們更親密！

▲薇有別的男人，我有別的女人，我們卻還是很常陪伴對方，互相信任，這真的很難取代對吧！（圖／Shutterstock）

兩男一女，俊和薇交往，之後小Ｊ再加入他們。三人互相友愛，目前關係維持了一年多。

Q：小Ｊ是薇交往過最久的「另一個」男友，他有什麼特點嗎？俊有其他穩定的女友嗎？

俊：薇跟我很不一樣。她每次出去「冒險」，都在辨識誰只想跟她上床，或真的欣賞她。可能我是男生，沒有這個想法，要愛的話薇一個就夠了，我好像無法承諾另一個女生，所以通常只是找炮友。她們也會問，自己跟薇誰比較好，我就會回答，薇很難被取代（笑），薇有別的男人，我有別的女人，我們卻還是很常陪伴對方，互相信任，這真的很難取代對吧！

薇：小Ｊ小我一歲，他很呆萌，跟俊的沉穩很不一樣，可是他們很聊得來，也會一起打球，有時也會連線打電動欸！他們可以創造自己的時光，然後沒有我，這就是小Ｊ最大的優點吧！

Q：小Ｊ為什麼想加入這段關係？

小Ｊ：我談過幾次戀愛，好像被劈腿三次有吧……，我常想搞屁啊！為什麼女生都這樣子？當時我只想單身一陣子，但是遇到薇，她說她有男友，我心想又是這種劈腿的女生。花了很多時間我才弄懂他們的關係。我覺得很有趣。

現在可以說我跟他們在一起，可是同時我也像單身，這段關係讓我不寂寞，但又可以喘口氣。而薇和俊，我會有點小小嫉妒他們，不過他們同時都很關心我，有朋友又有情人，我覺得我們平衡得很好。

Q：要問刺激的囉！除了精神上三人行，床上三人行過嗎？

薇：當然有（摀臉），好害羞喔！其實對我和俊，和小Ｊ並不是第一次床上三人行。

小Ｊ：蛤～我好難過！

俊：第一次三人行是兩女一男，有個女生說自己是雙性戀，她喜歡我，也覺得薇看起來很不錯。最後常常是，她服務我們兩個，跟她做愛很像她是黑洞，我跟薇都被吸進去了！

薇：那次很特別，本來另一個女生加入我很緊張，可是她很漂亮，胸部也超漂亮（笑），靠近她會覺得暖暖香香的，之後她就會貼過來吻我，也很懂得摸我下面，她也幫我口交過（臉紅笑），我覺得她技術比俊更好，很溫柔，皮膚又很細，雖然我是直女，可是她真的有讓我興奮。

小Ｊ加入完全是另一種感覺！兩個男生把我圍住，一個填滿我的嘴巴，另一個填滿小穴（這樣講尺度會不會太大！）

小Ｊ：第一次三人做愛，是我跟俊在打電動，薇洗完澡出來，那樣子真的很撩人，我就欠揍跟俊說：好想幹她，俊說他也想，後來俊去房間問薇，她說好，等我進去的時候俊已經把她脫光，在她後面抱她，那畫面真的很驚人，回神過來我已經壓著薇的腿幫她舔。（薇：哈哈好了喔！！）

俊：小Ｊ加入的時候，會覺得薇變成另一個人。比較像我跟朋友去哪撿到一個陌生女人。因為看薇跟別人做愛的樣子，其實很怪，有種抽離感，我會把她當成另一種樣子，可能是這樣所以我不會抗拒她有別的男生，我跟小Ｊ一樣，看她跟別的男生做，會覺得她更性感。

薇：我都不知道你們是這樣想的（大笑）。

【以上，謝謝這對可愛的開放式關係情侶～或許下次，會請他們分享更多關係裡的有趣故事！】

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