女人不喜歡愛愛的三大原因

▲各式各樣的性問題中，性冷感可說是名列前茅，其中發生在女性身上的比例高過男性。（圖／Shutterstock）

幾個禮拜前寫過男人不喜歡愛愛的三大原因，結果很多讀者敲碗說也想了解若這種情況發生在女人身上，那又是為何？身為一名性諮詢治療師，在我處理許多各式各樣的性問題中，性冷感可說是名列前茅，而且不分男女，其中發生在女性身上的比例高過男性，因此我經常收到來自老公的求救信：我跟我老婆已經X年沒做愛了，讓我忍得很辛苦，怎麼辦？

性冷感三個字聽起來有點恐怖，但說穿了就是性慾低落，它如同人的心情一般走入憂鬱或低潮，渾身無力，對周遭事物也提不起勁，當它發生時，除非已持續很長一段時間，或對日常生活產生困擾甚至威脅到生命，才會想到求助身心科，否則一般人的應對方式大多是不理睬，交給時間讓陰霾的心情雨過天晴。性冷感也是如此，每個人或多或少都可能遭遇，若問題不大，自然而然會由低轉高，冬眠已久的性慾又源源不絕。

不過，這麼說恐怕還是無法解答各位男人的疑惑，究竟為何女人會不喜歡愛愛，尤其是那種以前看到你會忍不住上下其手，結果現在連瞥見都沒有慾火焚身，就算你主動開口要她都輕輕or用力把你推開，我想可以歸納為下列因素：

一、更年期或荷爾蒙改變

女性步入更年期後，陰道容易乾澀引起性交疼痛，當做愛痛爽痛爽的滋味變成單純的痛感，任誰都會想取消這項全民運動。而荷爾蒙的改變，也會造成性致缺缺，對上床欲振乏力。另外，疾病或用藥也可能導致性慾低落，欣西亞就曾聽說過某廠牌避孕藥的副作用是心情鬱悶，連帶影響開機慾望，因此，若覺得另一半近日化身冰山美人，不妨陪同找專業醫師診斷，才好對症下藥。

二、職業婦女蠟燭兩頭燒，養兒育女生活壓力大

雙薪家庭在現代頗為常見，但對於一個職業婦女來說，她必須工作和家庭兼顧，那真的是蠟燭兩頭燒，白天上下班趕打卡，收工後還要張羅飯菜、整理家務、料理孩子，體力透支的結果當然是沒心情再插卡進洞。性愛的經營，男人不能只出一張嘴，隨時出手幫忙分攤家務，絕對好過兩手空空只會打手槍。

三、她只對特定對象性冷感，看到別人下體整個濕潤回魂

當男人口中頻頻抱怨老婆不喜歡做愛時，最好停下腳步想想：她究竟是全面性冷感？還是只有對你性致缺缺？現實就是如此殘酷，假使男人的身材走山了，髮際線升高，肥的肥，禿的禿，外加性愛SOP千篇一律，毫無前戲只有脫褲督進去，養眼的沒有，招數很難玩，那當然是直接取消福利，追劇看歐巴更方便省事。

當女人變得不喜歡愛愛，男人先別急著康普練，而是先自省，再觀察，最後才是檢討對方。其實女人也不是那麼難取悅，要得到她的人先懂得捉住她的心，雖不至於一定要買包包送鮑鮑（但這招似乎還蠻管用的），總之，給老婆一個放風假，讓她當一天貴婦做SPA，再訂個高級飯店開房間，或是安排兩人世界的放鬆輕旅行，換了環境性慾自然會不一樣，不妨一試哦！

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