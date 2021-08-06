無性夫妻，主婦的復仇

▲我試著主動撩撥他的時候，他背過身去。我擁抱他的時候，他掙脫開來。（圖／Shutterstock）

我的老公不碰我了。

剛開始不覺得怎麼樣，也不認為性生活是多麽重要的事。因為當他每天辛勤上班工作，加班後回到家吃完我做的晚餐，陪小孩玩耍做功課，等孩子睡了，我的家務也做完、追劇放鬆一下之後回到房間時，他已經呼呼大睡。

日復一日、夜復一夜，直到某天我回想起上次我們親熱是什麼時候，才發現竟然已經是半年前的事了！男人可能也忙碌到沒有興致了吧？我本來是這麼想。但看了一篇文章分析很多婚外情的原因都是從夫妻無性生活開始時，我突然驚覺到：他該不會是外遇了吧？

雖然沒有直接證據，但我很快就斷定他真的外遇了！我試著主動撩撥他的時候，他背過身去。我擁抱他的時候，他掙脫開來。有一次我還聽到他在陽台講電話，談的雖然是公事，但語氣溫柔充滿笑意。

每個老婆都有一個神準的雷達偵測器，小三若不是他的同事就是他的客戶。我得不到的，別人也別想到手！於是我決定展開主婦的復仇。

我每天依然準備好吃的料理，只是裡面加了特別的配方。詢問了專業的藥劑師朋友，研究好哪些藥物成分會影響男人的性功能。特別跟小孩交代過，給爸爸吃的菜裡有大人吃的補藥請不要亂動。看起來像是他下班後特別幫他留的愛心餐盤，其實大有玄機。

每天用美味料理慢性謀殺男人的雄風，我抱著看好戲的心態，等待事情的演變。只是有一天奇怪的事發生了，上了床之後他撲倒我，更奇妙的是好久沒有男人碰的身體瞬間好似被點燃了慾望之火。我沒有想要推開他，我迎合著他。他吻舔我的耳朵、頸項，一邊搓揉雙乳，一邊掀起睡裙往內褲探去。

基本的前戲之後，我的下體已經濕潤。他一口氣脫下了短褲和內褲，握著性器就要往我的蜜穴進攻。然而，前端一碰到我時，我就發現不對勁了。軟軟的沒有勃起，即使他持續在縫口外摩擦了幾下，狀態依舊沒有改善。難道謀殺性能力的藥物已經起作用了？

他弄得滿頭大汗不得其門而入，最後放棄了，平躺回床上，氣喘吁吁。「唉～果然還是不行。」他說。

「怎麼回事？」我裝傻，絕不能讓他知道我是兇手。

他搖搖頭：「我去看過醫生了，醫生說應該是我長期服用高血壓藥造成勃起障礙，幫我換藥要我過一陣子試試看有沒有問題。看來沒有改善啊！」

「你的高血壓藥造成勃起障礙？」我再次確認。

「是啊！妳沒發現我很久沒碰妳了嗎？我就不想這樣感覺很沒面子。但我連自己DIY都硬不起來，所以才去看醫生的。」他的語氣聽來很沮喪。

「喔……那下次回診，再問問看……？」

知道並沒有哪個小三得到他，一切只是我自己胡思亂想。

我應該開心的，卻開心不起來。

到這裡找艾姬……

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