持久、耐操……你是我床上的奧運金牌！

我和Ｃ窩在客廳，捧著晚餐的湯麵看今晚的女子羽球金牌戰，我們肩並肩靠著，連氣都不敢喘一下；比賽結束，他想跟朋友連線打電動，我獨自回到房間滑手機。

有點難相信不久前，我們為著疫苗和防疫的事情，在新聞和網路上大吵特吵，如今島上的我們歡騰，看著奧運比賽激動不已。雖然我只是一日球迷，但喜歡沾染這種像嘉年華的氣氛，也喜歡看選手的故事，喜歡他們面對輸贏時人性堅強的一面。

Ｃ進來房間，躺在我旁邊，又把剛剛的比賽說了一遍，我說我已經調適好心情了，剛看了別的影片，可是你又講了一次。真的好想贏啊。他把我抱在懷裡，我抬起頭鼻尖貼著他的鼻尖。

我們沒有同居，我來回自己和他的住處。小別之後，見面特別開心，他吻我，手捧著我的胸部，我靠向他的身體，感覺到他鼓脹的下體，我伸進褲子裡為他愛撫，他低吟，把我的衣服脫去，也把自己脫個精光。我笑他急著「上場」，我環抱著他，給他熱請地吻，他舌頭伸進我嘴裡翻攪，揉捏我的屁股，我跪下來含著他飽滿的龜頭。

我舔著他敏感的龜頭，讓他頂到喉嚨最深處，他輕撫我的頭髮，要我起來躺好。他張開手臂讓我枕著，把手指伸進我的小穴，用力愛撫我敏感的點，我忍不住呻吟，窩進他胸口顫抖，他加快力道，我覺得雙頰漲紅，高潮難耐，在很舒服的時候忍不住失禁，淫水沾滿他的手。

這讓他很興奮，把手指退出來，再重新放進去。妳把我夾得很緊，他在我耳邊說，我等下要用肉棒從後面來，他繼續摸我，淫水不斷湧出。他要我趴著，我背對他，翹高屁股，盡可能張開流滿淫水的大腿，他插進來，我叫出聲音，他壓著我的背奮力抽送，每一下都頂到底，我伸手抓著他要他慢一點，快受不了，他往前，攫住我的胸部，親吻我的肩膀。他在我小穴裡面，感覺又熱又辣，我喘著氣，隨時在高潮邊緣，感覺頭暈目眩。他挺起腰，奮力抽送，射精之後躺在我身上，用鼻子磨蹭我的背，我緩緩吐出一口氣，覺得心跳終於放慢。

他起身又變成張開手臂的樣子，我躺到他懷裡，愛愛之後的溫存，他問我為什麼可以在他手上高潮連連，一直噴水是什麼感覺，我只是笑但沒有回答。我手好痠啊，他告訴我，如果有愛撫的比賽，我可以拿金牌了吧。我揉亂他的頭髮，一邊聽他自言自語。

內衣的一角 – 黛西 Daidai