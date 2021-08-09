都會情慾故事輯(16)-最好的情人節禮物就是撲倒妳

▲她似乎察覺到我對她的感覺，有一次劈頭就問我：「你是不是喜歡我？」（圖／Shutterstock）

張愛玲在《色戒》說過：「通往女人心的路，是陰道。」因此在特別節日，一場美好的性愛應該可以拉近跟女友的距離，最好是之前的爭執直接一筆勾銷；在遇見她之前，根本沒想過我可以為了一個女人定下來…

第一次見到她的時候，她被一場大雨困在便利商店，我看著她微微濕透的白襯衫，若隱若現的黑色內衣，雖然不該對同事有這種非分之想，卻忍不住男人的本性啊！對於胸部很挺的女生，我實在沒輒啊。

「擦一下衣服吧，濕到有點透了。」我拿出包包裏頭僅有的隨身包衛生紙遞給她，我猜我當時的臉真的很紅。

「很少男生會隨身攜帶衛生紙，謝謝。」她露出了淺淺的笑容，我無法抗拒鄰家女孩，我想我的心就是這時候被俘虜的？

我們跑業務都被分配到同一組，通常都是我開車載她，就這麼朝夕相處了幾個月，她似乎察覺到我對她的感覺，有一次劈頭就問我：「你是不是喜歡我？」

我吞了吞口水，靦腆的點點頭，實在很害怕被打槍，沒想到她的反應出乎我意料，她說：「我其實也覺得你不錯。」

有時候，上床也能證明彼此愛著，至少我是這麼想的，想跟有感覺的人做、跟曖昧的人做、跟喜歡的人做。

我眼見時機大概成熟了，在她面前把導航的地址改成汽車旅館，她輕聲喊了一句：「你很壞」，就轉頭看著著外面的風景笑著。我內心的禽獸即將被喚起。

開進汽車旅館之後，車庫門緩緩落下的時候，我的手也默默伸進她的窄裙裡頭，可能進度有點超前，但絲毫不減我對她的渴望與熱情。

「等等一起泡澡吧。」在我熱吻她之後，一起洗澡、摸摸、愛撫是必要的吧？

「好呀！」看她露出很害羞的笑容，就讓我覺得很「性奮」，她手都還沒過來，我就硬到不行。

我沖澡完之後，就先到按摩浴缸等她，不一會兒，她圍著浴巾走過來，唰的一下，浴巾落在地上，我看見兩顆很飽滿的雪乳，心想我真的太幸運了，等等絕對要大揉特揉；她進來浴缸之後，我馬上把她抱過來我大腿中間，手直接就往她兩顆胸部搓了上去，她害羞地把頭別了過去，我霸氣的把她的頭轉過來舌吻她。

後來我們在水裡做了起來，她在我面前上下搖動的畫面我永遠忘不了，她既享受又害羞的模樣真讓人興奮，後來她才坦承她的慾望其實很大，尤其對於大尺寸的男人情有獨鍾，我厚臉皮的問：「我合格嗎？」

她一句話也沒說，就直接下去幫我含了，我想我大概及格了吧？

在床上從後面撞擊她的時候，我忍不住又伸手去摸了她的胸部，對大奶情有獨鍾的我，真的是忍不住啊，尤其搓揉那粉色奶頭時，我的小老弟真的硬到爆。

「我…我想射了！」在我快速撞擊她的翹臀後。

「射給我，快射給我！」

最後我把她轉過來，快速拔掉套，將乳白的精液噴發在她胸部上，那畫面太迷人。

後來，我在七夕之前，就脫魯了。預祝各位，七夕快樂。

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