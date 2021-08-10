701號房─情色小鮮肉(5)

▲她確實比同年齡層的女孩更加迷人，無論是她的腦袋還是她的氣質……（圖／Shutterstock）

咻咻……

房內傳來急促沉重的呼吸聲，一男一女的鼻息呼在彼此臉上，聲響充斥耳邊，深長的吻伴隨著失控的氣息……

大男孩黝黑的手掌扣住她的後腦，舌尖鑽入她口中，主動又張狂地需索她的唇，她被吻到喘不過氣，忍不住稍稍推開他。

「我怎麼不知道你這麼積極主動？」她抽了房卡才進門，什麼都還來不及開口，就被人推到牆面上，這個意外太刺激。

「我記得這是妳上次進房時，後來想發生的事情不是？」他持續吻著她的顎骨，綿長的吻一路蔓延到她肩頸，「所以我大膽臆測這是『正常程序』。」

見她動都不動，他停下親吻的動作，挑挑眉，「難道我猜錯了？」

她有些遲疑地看著他，「你……不先看看那顆籃球嗎？」

他瞥了一眼將她壓到牆上時，不小心因撞擊而滾落地面的籃球，兀自在角落彈跳著，還發出咚咚的沉甸甸聲。

「嗯，看過了，我很喜歡。」

這是精品品牌特製的籃球，黑色的底與金色花紋顯現著低調的奢華感，精緻燦爛，他手邊已經有一顆。

她扳過他的臉，「你的表情似乎不是很驚喜收到這個禮物……」好歹花了點時間找的……「莫非，你已經有了？」

如果這個女的不要這麼聰敏，他會更喜歡她。

他吻著她的紅唇，伸手鑽進她的白色襯衫裡，「姊姊，比起那顆籃球，我比較喜歡妳……」

她被他吻得天旋地轉，也被他的話語迷得暈頭轉向。

「所以，你是想見我？」才刻意答應買籃球給他的？

「嗯哼。」看來，聰敏也不錯。

他再次堵住她的嘴唇，不讓她說話了。

她確實比同年齡層的女孩更加迷人，無論是她的腦袋還是她的氣質……經過社會歷練的洗滌，她散發出年輕女孩所沒有的韻味。

更重要的是，她在性方面的自然與熟練，讓他省去面對女孩羞澀或生疏時的尷尬……

「唔嗯……」

她蹙眉，二次襲來的法式深吻幾乎奪走了她的呼吸，她被人迅速解開襯衫的鈕扣與套裝長褲，高跟鞋在讓人一把抱起時掉落……

她是不是有點錯估他了？這雙強而有力的手臂彷彿在暗示她，他不是個大男孩，而是比同齡男性更早準備進入成熟男人的階段……

年輕、卻又成熟的男性……

他將她抱入浴室，早已赤裸上身的他脫去棉質長褲，低頭繼續索吻，迅速退去她的內衣褲，開了花灑、手指按了沐浴乳，在水花中藉著肌膚摩擦將泡泡抹在她身上……

他的手指輕柔滑溜過她的雙峰、背脊、凹凸有致的臀，他順勢抬起她的腿，身軀一貼，將她鎖在他與牆面之間。

他在她耳邊呢喃：「姊姊，上次是我太衝動，這次，重來……」

《下週待續》

701號房─情色小鮮肉(1)

701號房─情色小鮮肉(2)

701號房─情色小鮮肉(3)

701號房─情色小鮮肉(4)

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