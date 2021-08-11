線上約愛｜蝶式猛男(下)

▲「那就暈吧，他都這麼說了。」她在心裡呢喃。（圖／Shutterstock）

「我真的很喜歡跟妳相處的感覺。」璦玟被摟進懷中，眼眶立即變得濕潤，那句話像滲進去她空虛的心房，她知道這樣下去一定會暈船…

「那就暈吧，他都這麼說了。」她在心裡呢喃，在心裡說服自己。

當天晚上她留在勇偉的住處過夜，這對璦玟來說已經是一大突破，過去她總會找各種藉口離開，真的太累也會在小睡片刻後悄然離去，因為她不想有跟另一個人睡醒的記憶，這樣她原本的生活會更顯得孤單。

她有很多的原則，第一次見面要穿黃色的洋裝、吃飯要先喝到飲料才能開動、初次聊天超過三句還很尬就離開、見面後三十分鐘內決定要不要繼續約會、家裡的止痛藥必須維持有一盒全新的。

這些原則讓她得以減少錯誤的發生，那是她獨自生活整理出來的心得，說是原則，更像是一種「守則」。

若有一個人能讓她放下這些守則，不用害怕疏忽了原則就會有糟糕的狀況產生，或許就是她在尋找的人，這也是為什麼她很堅持這些守則的執行。

所以今晚她違背了一個原則：安心的在男生家過夜。

勇偉的房間沒有裝遮光窗簾，七點不到就照亮了房間，勇偉自己可能差不多習慣了，棉被蓋上頭就繼續睡，作息規律的璦玟則起身活動活動身體，一邊想接下來該留下或離開。

當她要走回床上，瞄到勇偉的手機螢幕亮起，她好心想幫忙遞手機過去，好奇心驅使下她偷看了螢幕上的通知，這個舉動是她設下的「守則」之一，果然違反就會有糟糕的事情發生。

她把手機放回桌上，鑽到被窩裡拉下勇偉的內褲，不帶情感地含住晨勃的肉棒，只含住龜頭的位置作吸吮的動作，很快地勇偉就從睡夢中醒來，享受眼前視覺跟觸覺的快感。

或許是剛才的打擊讓璦玟想證明什麼，又或是要讓勇偉得到教訓，她變得更加放蕩，抓著肉棒敲打她自己的臉頰，淫穢的眼神勾著躺著的他。

當勇偉透露出想進攻的肢體動作，她起身坐到勇偉身上，扶著硬挺的肉棒，直直地插入淫穴裡，直到最深處。

她盡情地在上面搖動臀部，她要在上位自己搖到高潮，她要利用這個男人的身體再爽一次，然後讓勇偉對這樣的畫面著迷不已。

果然這招很奏效，他瞪大了眼睛看著神情迷離的璦玟，她摸自己的胸部，她摳自己的陰蒂，她根本就像在自慰一樣，只在自己的高潮頻率裡。

當她撞擊再撞擊，高潮後再賣力地搖，肉棒頂著深處、撞擊G點，同時她的手撫慰著陰蒂，她真的放開來享受，那高潮後的更高潮，是她第一次感受到。

勇偉的興奮也到了滿點，腦內的興奮跟下體的興奮，也是他第一次感受到。

也是最後一次。

當璦玟高潮終於退去，直接從他身上抽出後開始穿衣服，向來講究禮貌的勇偉對眼前的情況不知所措，頻頻問璦玟怎麼了嗎？

當她穿好衣服，打開房門時才回過頭說：「就算你們分手了，也別想再見到我。」

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