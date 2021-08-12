「療傷的這段日子，我吃素。」真的有人只要約抱睡？

我是不知道你們有沒有遇過啦，但是在我還未婚單身的時候，確實遇到很多寂寞的人，比起性慾的發洩，他們更需要的是陪伴。

如果說女人的情慾可以被挑逗開發，那男人的性慾或許更單純一些。

男人的性慾就像是肚子會餓、口會渴，這時候要出門吃大餐還是在家煮泡麵，對已經狗急跳牆的男人來說，其實都可以。

（嗯不過近期還是請大家盡量外帶支持店家，內用則避免交談。）

所以男人肉棒硬硬時，自己撸也是可以的，泡麵可是國民美食啊。

這樣來看，真的有這麼多男人需要約炮才能解除性慾嗎？

很多時候只是「我想上這個妹」或是「我想吃雙人套餐」，不是他說的「人家硬硬的，放著不管會痛痛。」這種屁話。

可是交友軟體玩得久的人都知道，那些寂寞的人好像總是寂寞，哪天談了戀愛消失，不出半年內一定又會回來。

又或者是還停留在傷痛的人，沒有準備好迎接下一段感情；城市生活忙碌工作壓力大，哪有心情和時間再重新認識一個人？

但，性慾可以雙手萬能，可是總不能自己抱著自己睡覺吧？

睡前跟siri聊天好像也聊不久，隔天打開手機還被月老銀行打廣告，連siri都在嘲笑自己的孤單。

於是「約抱睡」這個文化就悄悄在檯面上產生。

這樣的約會類型確實不容易執行，或許你我都曾經閃過這樣的關係互動，一個你不討厭的人，不會過問太多你的事，兩個人聊得來但話都不會太多，衛生習慣也還能接受，就這樣一起在週末夜晚入睡。

沒有飢渴的擁吻，沒有乳房的撫摸，沒有性器的挑弄，更沒有保險套和性交。

就只是房間多了一個人的溫度，可以面對面跟一個人說話，說不定還可以一起吃300元的鹹酥雞配啤酒，看老高跟小茉說些聽不太懂的事。

重點是週末過了，日子依舊正常，生活不會被打亂，內心也還藏好慢慢療傷，，沒有風險，沒有意外，更沒有暈船與期待。

為什麼聽起來很美好的約抱睡，即使被稱作「素炮」之後，也跟吃素的飲食習慣一樣，不是那麼地廣泛被接受？

因為那個剛剛好的人太難找了，總會不小心誰對誰好感多一點，或是誰的性慾把持不住一些，或是誰的孤獨感少一點，不會想在隔天躲回自己安全的堡壘，反而渴望彼此能走近一點。

但我必須要說，這樣的約會模式很棒。

你們或許會接吻，但僅止於接吻，那就像年輕時的曖昧一樣，心跳會加快，但壓抑住的慾望讓氣氛多了一絲刺激，兩個人會在類似曖昧的狀態下度過那一晚。

你想想，如果能跟曖昧對象接吻，然後抱抱睡，這超爽的好嗎！

可惜的是我們總以為要脫光衣服、打完一炮，寂寞感才會被消除一點點。

其實不會，寂寞還會加重。

在無法戀愛的日子裡，尋找一起吃素的人吧。

Mrs.L 好攝戀人