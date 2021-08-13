神秘小三是誰？起底老闆的地下情人

全公司都知道老闆有個小三，就只有老闆娘不知道。最誇張的是，打掃阿姨還在老闆的座位下掃到一個掉落未拆封的保險套。辦公室茶水間別的沒有，就是八卦最多，大家議論紛紛猜測誰是哪個神秘小三。

Amy說：「我覺得應該是酒店小姐吧？有時候老大身上有一種混合著菸味酒味和風塵味的氣味，八成是包養了哪個酒店妹！」

Steven說：「我上次開車載老闆，他去一個公寓民宅耶！他說要送蛋糕給客戶。怎麼可能送禮親自送到客戶家裡？那時候我就覺得案情不單純了。也許是個單身女子？」

Daisy說：「我覺得會不會是公司同事啊？」她壓低了聲音繼續說：「剛來的那個年輕總機妹妹，老大不是常常撩她、開她玩笑嗎？」

Tony輕咳了兩聲：「其實我覺得老大的電腦一定有鬼，我好幾次去他辦公室都看到他對著螢幕傻笑。我猜說不定是網友、交友網站、地方媽媽之類的……」

Joy撥了撥頭髮：「若要人不知，除非己莫為，早晚會東窗事發的。」

每個人在老闆面前依舊畢恭畢敬，但心裡都覺得他是個噁男爛渣。大家暗自計畫哪一天一定要讓老闆娘「意外」發現老闆的秘密，最好的方式就是趁老闆不在的時候拐老闆娘來公司一趟。

終於在某個專案快要結案的下午，由進公司最久也和老闆娘有點私交的Daisy出馬慫恿老闆娘帶飲料來探班順便給大家一點鼓勵。Tony則刻意製造了點小意外，讓老大當天的電腦必須開著讓工程師處理一些必要的軟體更新。Steven負責載老闆出門，好讓大家有足夠的時間揭發老闆的惡行。

老闆娘來的時候，Daisy先領著她大搖大擺從門口走進，在總機妹妹開口的時候來個下馬威。「小妹，看好了！這就是我們老大的老闆，老闆娘！全公司都要聽老大的，但老大只聽老闆娘的。不用簽什麼訪客記錄表了，這張臉妳還不認得的話，妳明天就不用來上班了！」總機妹妹咬了咬紅潤的唇，只得頻頻點頭。

難得出現在公司的老闆娘打扮得挺妖豔，身上香水味飄散在她走過的路徑。老闆娘走進老闆的小辦公室，Tony正在座位上處理老大的電腦。Amy倒了一杯熱咖啡給老闆娘時，刻意開著玩笑：「老闆娘，老大說要減肥但抽屜裡好像還是會偷藏零食喔！看妳要不要沒收啊？」

此時Tony正打開電腦裡的資料夾，有些影音檔案吸引了他的目光。他打開其中一個，竟然是性愛影片，雖然第一時間沒看到男女主角，但場景明顯就在老闆的辦公室裡，近身肉搏的畫面因為手震而搖晃。他考慮要不要把聲音放出來刻意讓老闆娘知道，但老闆娘早已默默走近他身邊。

出乎意料地，老闆娘驚叫一聲然後害羞地說：「這死老頭幹嘛把影片存在電腦裡啦！吼～」接著拉開老闆的抽屜，數了數保險套再放回原位。Tony頓時理解了什麼，默默關掉螢幕上的影片。

老闆的秘書Joy經過老闆辦公室朝裡面看了一眼，繼續碎碎唸著：「唉……若要人不知，除非己莫為。這對夫妻每次都偷偷在公司打炮，看！早晚被發現吧……」

到這裡找艾姬……

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