一個的月情人，從一場演唱會的邂逅開始…

▲我們都是這世界熙來攘往的一部分，身為偌大之中的渺小，能夠碰撞在一起，何其幸運？（圖／Shutterstock）

文／吐司里斯

「你想要的話，可以來陪我」

才認識不久，L就突然邀請我一起去「好樂團」的演唱會。或許是她也剛失戀，想讓自己冒險一場，而我是那個剛好出現的男孩，填補了原本她心上的缺口。反正也沒有更多可以失去的東西，那何不肆無忌憚？我們都曾經以某個人為自己的全世界，而當那個人離去時，就彷彿自己的心也隨之枯竭，有傷口的人會找到彼此，互相依偎療傷。

當天傍晚我們在忠孝新生碰面，先在三創附近覓食並喝了小酒，再散步到華山文創園區。L穿著淡藍色的洋裝，穿梭在昏暗的日光與明亮的路燈間，令我有種熟悉的既視感。我們都是這世界熙來攘往的一部分，身為偌大之中的渺小，能夠碰撞在一起，何其幸運？

演唱會現場空間不大，人卻已經相當的多，為了不被人群沖散，L與我本能地靠在一起，或許就是彼此肌膚碰觸到的剎那，L皮膚冰涼柔軟的令我如觸電一般，大腦深處傳來訊號，告訴我這是一個可以紳士的機會，於是乎我盡可能自然地牽起L的手，引導她往演唱會人群深處。

「我把我的青春給你，不是因為想換取忠心的美名，而是單純在最美好的年華，遇見了你，必須愛你。」

歌聲迴繞，我注意到L眼角濕潤，而我眼前的人與景也早已因淚水模糊。「這是一場沒有未來的愛情」，我們也早該知道，青春永遠不回頭。此時此刻，我的五感剩下眼前人群的輪廓、憂傷的歌詞、L柔軟的手心。

直到演唱會結束，我們仍牽著彼此，趁著月色與路燈燈光，在人已散去的園區內繼續遊蕩，最後找到一個路邊的長椅坐下休息。L靠在我的肩膀上，聊著喜歡的歌，與彼此在交友軟體上的遇到的奇葩軼事，我們像是許久不見的朋友，笑談過去的歡笑與荒唐。時間接近午夜，L說她不想回家，此時我早已吻上她的唇。

在旅店的房間內，L與我溫柔地吻著對方，感受彼此舌頭的溫度。我可以明顯感受到她全身發燙，雪白的肌膚透著紅暈，L的香味使我沉醉。解開她洋裝前的鈕扣，解到第三個時，L的胸罩與內衣露了出來，我小心翼翼的將右手放在L的乳房上，順時針搓揉，並感應她喘息間的節奏，另一隻手褪下洋裝並在昏暗的燈光中，嘗試解開L胸罩後的扣環。

我們任由洋裝與胸罩滑落至腰間，L的胸部袒露在眼前，我像是蜻蜓點水般，舌頭輕輕劃過乳首，繞著乳暈慢慢吸舔，再輕咬乳頭，旋即一口氣張嘴含住，在嘴裡逗弄，整個房間充斥著嬌喘與吸吮聲。趁著L意猶未盡，身體不由自主地抽動時，我掀起L下擺的長裙，翻開她的內褲，掏出棒子緩緩挺進L的體內，先是感受陰道口的收縮與滑潤，爾後便是一連串的激情。

L說過不希望給未來期待，因此每次的見面，我們的默契便是不說「下次再見」。除了吃飯與閒聊彼此狀況，L與我會用同一個耳機分享彼此喜愛的音樂，她說音樂像是人生，總會有曲終人散。

這是一場短暫的戀愛，開始在一場演唱會的邂逅，旋即戛然而止於…..

至今我仍想不透，L這個女孩有著什麼樣的節拍，她是一個四分音符？八分音符？還是如同她與我之間的戀愛，一個突然結束的休止符？顯然一首歌並不能唱完L的故事，或許有天我會再找機會為她譜曲。

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 ___Ep.17 – 交友軟體找交往對象 ft. Ann ___ 聽後感。

想聽更多 Ep.17 – 交友軟體找交往對象 ft. Ann 詳細、生動的內容？

不要錯過 Podcast 節目「 Shout Out Sex—無性不談 」，或是 逛逛官網 ，開啟你對於性愛世界的探索吧！