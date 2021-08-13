男人真心話：我在床上征服妳，但別把我當成全世界！

「我在找炮友，妳可以接受嗎？」K說他每天給配對成功的女生們傳這句話，偶爾會成功，女生答應他的邀請。

他開車去載她，請她吃飯，聽她說自己的事，最後去開房間，脫光她的衣服。他把女人壓在床上，面對面的時候親吻她的嘴唇，愛撫她柔軟的乳房，直到她臉頰發燙，嘴裡不斷發出呻吟。他喜歡她趴著，揉捏她的臀部，濕答答的小穴為他張開，飽滿鼓張的龜頭碰到唇瓣，她就叫出聲音，這讓他興奮，直接挺進柔嫩的內部，她把他夾很緊，他抓著她的屁股用力衝刺，頂到她最敏感的深處。

對於Ｋ來說，談戀愛是很麻煩的事情，他也不覺得自己能夠兼顧工作和女友。他一直記得前任在分手時告訴他，他太常加班、週末只會睡覺、她覺得自己的男友無聊透頂。

雖然有著上段戀情的陰影，他還是願意在炮友關係裡對女生友善。閒下來的時候他會回覆訊息，如果確實有空，他不會吝嗇請客吃飯、看電影，但他也發現這樣做的結果，讓女生很容易暈船。

這個炮友美麗又風趣，說真的，Ｋ也滿喜歡她。喜歡是喜歡，並沒有想要交往。

這種喜歡讓他破例把她帶回家。Ｋ給自己租了一廳一房的屋子，也有個小廚房可以煮菜；她稱讚他把家整理得很好，她用他冰箱的剩菜煮了宵夜，窩在沙發上，她聽Ｋ說很多自己的事情。

她躺在他腿間，他撫摸她的頭髮，捧著她的胸部，他起身把她帶到房間，數不清楚這是他們第幾次上床。Ｋ吻她的頸部，沿著鎖骨往下，吸吮她的乳頭，他也為她口交，她高潮之後他再插進去，她總能再高潮幾次，他們讓彼此興奮不已。

後來Ｋ在工作上忙一個案子，一整個月都沒有見她。再次見面，她哭泣不已，她說她很想念Ｋ，她很難受，也不喜歡Ｋ工作累了就放著她不管。她想自己應該是愛上Ｋ了。

他聽完卻覺得心寒。她踩到底線。他發現自己疲於處理她的情緒，也不想回應她的需求。

「我們只是炮友。」這是Ｋ能對他們關係所下的唯一結論。

「我每次都只是想要打炮。」Ｋ告訴我，「可是女生都想要跟我在一起」，他說他並不覺得自己條件很好，他的意思是，女生總是把他當成某種寄託，而他給的善意其實只是炮友應有的善意。

他後來不再帶任何女生回家。

內衣的一角 – 黛西 Daidai