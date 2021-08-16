都會情慾故事輯(17)-包養情人

▲他送我回家的時候，也會跟我說他剛剛轉帳了，希望我去買個禮物送自己。（圖／Shutterstock）

我將他的帳號默默刪去，感謝他曾出現過。

前一陣子因為疫情的關係，瞬間失去了工作，連同經濟也出了問題，我抱著死馬當活馬醫的心態上了包養網註冊，聽說運氣好的話，包養妳的乾爹會是年輕人。

運氣滿好的，註冊後填寫完自己的個人資料，馬上就有幾個人來聊天了，其中有個人特別吸引我的目光，他放著戴太陽眼鏡的陽光照，看得出是輕熟男的年紀，俐落的短髮搭配齒白的笑容，第一直覺就是「他盜照片吧？」

「嗨，我們距離滿近的，要不要直接約見面？」

眼鏡哥直接切入重點開約了，但是對於包養網菜鳥的我，還在分辨怎麼拿捏界線。

「都這麼直接開約的嗎？？」我滿心疑惑呀，心想也是滿想看盜圖仔本人。

「因為想看妳。」

「我也想看你。」

可能跟老天爺借的膽子，這是出生以來，最快速跟陌生人達成見面的協議，我是緊張大於害怕，腦海中不斷播放萬一他跟照片差超級多，我該如何脫身。

「妳跟照片上一樣漂亮。」

這是那天見面後，我唯一記得的話。

Elson 32歲剛離婚，是名牙醫師，有自己的診所，算是人生勝利組，我曾問過他為什麼想上包養網找女生，他說陪伴的靈魂伴侶不好找，也不想花時間在網路上騙一些小妹妹，就這樣開啟了我們的地下關係。

我們一週大概會見個兩三次，取決於他工作的忙碌程度，最常的行程就是吃飯再開房，我特別喜歡他的一點是，他都會幫我洗澡。他曾說過兩個人能一起洗澡，是他覺得最親密的事情，每當他滿手沐浴乳，滑過我的乳頭時，我都比平常敏感，總覺得他是帶著挑逗的意味在洗我的胸部。

「我幫妳把髒髒的地方洗乾淨，來～腳打開！」Elson像是用著看診的耐心在對我說話，而我也總是聽話照著做。

當我把大腿打開的時候，狡猾的手指順著大腿溜到了三角地帶，分不清楚是蓮蓬頭的熱水還是我的水，手指在陰蒂上滑來滑去，顫抖的大腿告訴我，我特別喜歡這種挑逗。

每一次做愛完之後，他都會抱著我好一陣子，摸摸我的頭髮，說聲謝謝我，我後來才知道，他對每個情人都是這麼溫柔的，送我回家的時候，也會跟我說他剛剛轉帳了，希望我去買個禮物送自己。後來，我逐漸對於「我不是唯一」這件事感到厭煩…我大概猜得到，我暈船了。

後來他還是持續會連絡我，只是我都不再回應，原以為只是肉體的連結，我卻連自己的心都交付出去，我說我不要你的錢，要你的心，他默默的已讀了。

認識Elson的那半年，其實挺快樂的，懷念做愛的感覺，還有他擁抱我的溫度。

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