701號房─情色小鮮肉(6)

▲他又堵上她的唇，舌尖撬開她的齒探了進去。（圖／Shutterstock）

上次是我太衝動，這次，重來……

她耳邊的話語停留在這一句，之後腦海只剩濃烈的呼吸聲此起彼落。

「唔……」她皺眉，對於他的綿長深吻還是無法適應。她輕輕推開他，喘息著：「慢點，你節奏太快了……」

他笑彎了眼角，「這是訓練妳的肺活量。」

說完，他又堵上她的唇，舌尖撬開她的齒探了進去，雙手順著沐浴泡泡將她全身撫摸了遍，花灑底下，全身濕漉漉的兩人，散發浴後的清淡馨香。

他關了花灑隨手抽來白色浴巾，圍住了她的身軀，抱著她走出浴室，將她放倒在床上。

他黝黑的手掌輕輕托著她的後腦，在她後仰失去重心時，他的手肘率先撐上床舖，承受了她的重量，她並沒有像被人拋丟在床的感覺。

他輕輕吻著她的額頭、鼻尖，令她有些迷亂地看著他：「你……真不像該有的年紀……」

他很小心翼翼，就連放倒她，彷彿都怕她被摔暈一樣，這般細膩的溫柔，她從未體驗過……

他嚙咬她的唇，輕聲呢喃：「那像什麼？老成的男人？」

她環抱住他，熟練地回吻：「像成熟體貼的男性。」

「這句很動聽。」

他抽開了白色浴巾扔至床下，雙手游走她凹凸有致的身軀，光滑細緻的肌膚從他指腹下一寸寸滑溜而過，那觸感使他愛不釋手。

「姐姐也不像該有的年紀……」他的頭顱埋入她的雙峰，舌尖來回撩撥舔弄著敏感的乳尖，「保養得真好。」

「嗯……」

她被他逗弄得一陣口乾舌燥，女性細長的手指鑽入他的雙腿之間，握住了興奮的性器，緩慢套弄。

她聽見他沉沉一吐氣，試圖穩住自己血液裡的衝動，不禁笑道：「隱忍什麼？激情有激情的優點，柔情有柔情的好處。」

她一個翻身，順勢跨坐上他精瘦的腰，握著硬挺的陰莖，緩慢地坐下，讓他順著微濕的甬穴進入自己。

「啊……」她張嘴呵氣呻吟，緩緩地挺著腰肢，來回律動，「比起柔情，我更喜歡激情……」

她按著他的雙肩，挺著背脊，臀部逐漸加速擺動。

看著她坐在他身上，雙乳隨著律動上上下下彈跳，他伸出手揉捏柔軟的乳房，腰桿順著她的律動，陰莖挺入甬道更深處。

「嗯嗯……就是這樣……啊……」

她的指尖用力一掐，陷入他的臂膀，翹臀前後來回的速度不停加快，原本細微的肉體撞擊聲逐漸放大……

每一次她的臀部用力往下坐，他就迎合地向上挺進，深深插入，性器交合的抽插聲隱約混著體液拍黏在肉體上的嘖嘖水聲，淫靡的聲音讓他失去了控制，他深插之後，射出混濁的液體……

《下週待續》

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