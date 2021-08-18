線上約愛｜資深玩咖(上)

▲「那你說的主奴關係，要怎麼玩？」她問。（圖／Shutterstock）

對勇偉隱瞞有女友的身分出來約炮，璦玟並沒有特別生氣，在這樣的生態裡，是非常常見的情況。

如果是兩三年前她還會大受打擊，可能會抓著對方質問為什麼要這樣？！

現在她早就麻木了，她知道有些男人就是這樣，仗著科技的便利，仗著上床前沒有說到交往的話題，上完了也不需要對這個女生負責，那他自己的女朋友？只要藏好不被發現就沒事了。

不過勇偉的身材跟個性確實很吸引璦玟，看似有點文青性格的她，對於倒三角的精實身材也一樣無法抵擋，更不用說對方溫柔的笑容和融洽的相處氣氛，所以她把個人檔案改成「背肌控／手控／戀愛炮支持者。」

通常會經營戀愛炮的男人，都享受著自己的單身身份，因此能避免再遇到這種有偷吃陋習的人。

這次，璦玟收到更多玩咖型的訊息，很多穿著襯衫西裝褲不露臉的自拍，或是刻意擺弄出滿手的青筋，還有幾個直接問她要不要當奴？

璦玟心中的小惡魔飛了出來，雖然心裡有點害怕，但對她來說並不排斥，同時跟四個男人聊了幾天後，只剩下兩個還繼續熱絡著。

其中一個叫Scott，36歲，在信義區的某棟大樓上班。

「這樣下班去玩很方便啊！」他解釋當初跳槽到這間公司的原因。

璦玟對著手機作了一個嗤之以鼻的表情，但為了體驗對方說的「主奴關係」，她說服自己不要有太多的預設立場，況且對方說的也沒有錯啦，確實是台北市最熱鬧的地方了。

「那你說的主奴關係，要怎麼玩？」她問。

「先說哦，我有我的規則，跟那些小群不同。」

「你說說看，我不能接受的地方可以直說吧？」

「只是溝通的時候當然可以，但妳同意之後就沒有任何反駁的權利。」Scott特別用語音傳送了這句話，低沉的嗓音中帶有一種指使感，璦玟下意識地吞了一口口水，產生了莫名的刺激感。

「妳必須要叫我主人，我要求妳的事情，只能說『是的，主人』，見面必須要穿我要求的服裝類型，做愛我會準備妳的衣服跟道具。」這串訊息對璦玟來說只會出現在漫畫中，現在卻真實地發生在她身上，內心的小惡魔雀躍得跳起舞來。

後來他們維持語音跟文字訊息一個禮拜才約見面，地點並不是Scott工作附近的信義區，他提早下班到璦玟公司接她，開著車到北投的溫泉會館。

她依照對方的要求，「穿裙子，長短不限制妳，但裡面一整天都不可以穿內褲。」

由於她同意了遊戲規則，只能回答「是的，主人。」

整天下來，每當她上完廁所後擦拭陰部，都覺得陰唇特別得敏感。她還趁同事們在吃下午茶時，偷偷躲在最裡面的廁所自慰。

這種聽話於主人的遊戲，對第一次嘗試的璦玟來說，特別有用。

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